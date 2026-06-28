كأس العالم - مازة: تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 16:18

كتب : FilGoal

إبراهيم مازا - الجزائر - النمسا

يتوقع إبراهيم مازة جناح منتخب الجزائر أن يجد فريقه مباراة صعبة أمام منتخب سويسرا في دور الـ32 من كأس العالم 2026.

وتأهلت الجزائر إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير مع النمسا بنتيجة 3-3، لتصطدم بسويسرا.

وقال مازة في تصريحات نقلتها جريدة النهار الجزائرية: "لقد كانت مواجهة صعبة ضد منتخب قوي مثل النمسا، لكننا لعبنا بشكل جيد".

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وأضاف "سنحوّل تركيزنا للمباراة المقبلة التي ستجمعنا بمنتخب سويسرا".

وتابع لاعب باير ليفركوزن "سويسرا تملك منتخبا جيدا، يضم لاعبين رائعين، لذا ستكون مواجهتهم صعبة".

وأكمل "تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا، لذا علينا التركيز جيدا، وتحليل أدائهم".

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

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