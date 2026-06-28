كأس العالم - عوار: عشنا ضغطا رهيبا أمام النمسا.. ونحترم سويسرا كثيرا

أوضح حسام عوار لاعب الجزائر أن منتخب بلاده عاش ضغطا رهيبا خلال الدقائق الأخيرة من مباراة النمسا، قبل أن يضمن تأهله لدور الـ32.

وتأهلت الجزائر والنمسا إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير بينهما بنتيجة 3-3.

وقال عوار في تصريحات نشرتها جريدة النهار الجزائرية: "عشنا ضغطا رهيبا قبل المباراة.. إنه أمر طبيعي حينما تحمل هذا القميص وخاصة في كأس العالم".

وأضاف "الدقائق الأخيرة كانت معقدة ذهنيا، كان يجب أن نصمد وأن نتفادى الاخطاء".

وتابع لاعب أهلي جدة "كنا نعلم أننا نلعب على التأهل، لكننا عشنا هذا السيناريو المجنون".

وأكمل "الآن يجب أن نستريح قليلا ونتعافى وبعدها نفكر في الدور القادم، سويسرا منتخب كبير وأنهى المجموعات في الصدارة. ونكن له احتراما كبيرا".

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

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