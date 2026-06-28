خبر في الجول - عبد الواحد السيد يتولى منصب مدير الكرة في نادي مسار

الأحد، 28 يونيو 2026 - 15:33

كتب : إبراهيم رمضان

عبد الواحد السيد - الزمالك

يستعد عبد الواحد السيد مدير الكرة السابق لنادي الزمالك لخوض تجربة جديدة في المجال الإداري بالكرة المصرية.

وعلم FilGoal.com أن عبد الواحد السيد سيتولى مهمة مدير الكرة في نادي مسار خلال الأيام القليلة المقبلة.

ويأتي عبد الواحد السيد إلى مسار قادمًا من تجربة سابقة في نادي الزمالك، حيث شغل منصب مدير الكرة للفريق الأول، وشارك في إدارة العديد من الملفات الفنية والإدارية داخل القلعة البيضاء.

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ويُعد عبد الواحد السيد أحد الأسماء المعروفة في الكرة المصرية، سواء خلال مسيرته كلاعب في الزمالك ومنتخب مصر، أو بعد اعتزاله وانتقاله للعمل الإداري.

وتولى أيضا عبد الواحد السيد من قبل مهمة مدير الكرة لفريق البنك الأهلي في الفترة من 1 سبتمبر 2025 حتى 8 يناير 2026.

ومن المنتظر أن يبدأ عبد الواحد السيد مهامه مع نادي مسار خلال الفترة المقبلة، في إطار استعدادات النادي للموسم الجديد.

عبد الواحد السيد نادي مسار
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