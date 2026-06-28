كأس العالم - كيف عاشت بعثة إيران الدقائق الأخيرة المجنونة من لقاء الجزائر والنمسا

عاشت بعثة المنتخب الإيراني الكثير من المشاعر المتقلبة بين الفرح والحزن، في انتظار مصير منتخبهم في كأس العالم 2026.

وحصل منتخب إيران على 3 نقاط في المجموعة السابعة التي تضم كلا من: مصر، وبلجيكا، ونيوزيلندا.

وتعادل منتخب إيران في المباريات الثلاث، محققًا ثلاث نقاط، وانتظر حتى الثواني الأخيرة من مباريات دور المجموعات لمعرفة مصيره بين التأهل أو الخروج مبكرًا.

وانتظر المنتخب الإيراني هدية من الجزائر بتحقيق الانتصار أمام النمسا حتى يتمكن من التأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم.

وسجل منتخب الجزائر هدفه الثالث عن طريق رياض محرز وهدف التقدم أمام النمسا في الدقيقة 90+2، لتنطلق احتفالات الإيرانيين بالتأهل إلى الدور المقبل من كأس العالم.

شووف | بين مشاعر الفرح وخيبة الأمل.. عاشت بعثة المنتخب الإيراني أجواءً متقلبة في مقر إقامتها بمدينة تيخوانا المكسيكية.. حيث تحولت فرحتهم بإحراز المنتخب الجزائري هدفه الثالث الذي كان سيصعد بهم إلى الدور المقبل.. إلى خيبة أمل كبيرة عقب إحراز النمسا هدف التعادل في الثواني الأخيرة… pic.twitter.com/4xt2RPcz9R — قنوات الكاس (@AlkassTVSports) June 28, 2026

لكن جاءت الصدمة الكبيرة بتسجيل النمسا هدف التعادل في الثواني الأخيرة من المباراة، ليتأهل منتخب النمسا مع الجزائر والأرجنتين من المجموعة، ويودع منتخب إيران كأس العالم.

وسيواجه منتخب النمسا نظيره الإسباني في دور الـ32، فيما يواجه منتخب الجزائر سويسرا في الدور ذاته.