كأس العالم - علي علوان: رفعنا رأس الأردن.. وعرفنا معنى المونديال

يرى علي علوان نجم المنتخب الأردني أن الفريق رفع رأس بلاده في كأس العالم، رغم التعرض لـ3 هزائم في أول مشاركة مونديالية.

وقال علوان في تصريحات نشرتها جريدة الملاعب الأردنية: "لعبنا مباراة كبيرة أمام منتخب الأرجنتين بطل العالم، وقدمنا أداءً يليق باسم المنتخب الأردني، ورفعنا رأس الشعب الأردني في هذه البطولة، وإن شاء الله القادم أفضل".

وفازت الأرجنتين على الأردن 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

وأضاف "المشاركة في كأس العالم منحت اللاعبين تجربة استثنائية".

وتابع "في مباراة الأرجنتين عرفنا قيمة المشاركة في كأس العالم، أمام جمهور كبير وقف معنا وساندنا".

ولم ينجح منتخب الأردن في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، وخسر مبارياته الثلاثة بدور المجموعات، في نتائج قد تبدو للوهلة الأولى فشلا ذريعا.

سجل للأرجنتين: جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز، وليونيل ميسي.

فيما أحرز موسى التعمري هدف منتخب الأردن الوحيد بالمباراة.

ميسي أصبح أول في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية.

كما عزز صدارته لترتيب هدافي النسخة الحالية بواقع 6 أهداف.

في المقابل دون موسى التعمري اسمه في تاريخ منتخب الأردن وسجل في المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب بلاده.

بهذه النتيجة حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهلت في الصدارة، ثم النمسا في المركز الثاني برصيد 4.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث بنفس الرصيد لكن النمسا تفوقت بفارق الأهداف، فيما ودع الأردن المسابقة بصفر من النقاط.

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