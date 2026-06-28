كأس العالم - قائد الأردن: تكرار استقبال الأهداف من الكرات الثابتة شيء مخجل

وصف إحسان حداد قائد المنتخب الأردني تكرار استقبال النشامى للأهداف من الكرات الثابتة خلال مشاركتهم في نهائيات كأس العالم 2026 بأنه شيء مخجل.

وقال حداد في تصريحات نشرتها جريدة الملاعب الأردنية: "المنتخب الأردني كان قادراً على تقديم نتائج أفضل في البطولة، لم نقصر في المباريات الـ3، كان في الإمكان أفضل مما كان".

وأضاف "لابد أن نعيد حساباتنا في الكرات الثابتة، ما حدث شيء مخجل".

وأكمل "يجب علينا العمل على معالجة هذه الأخطاء، والبناء على تجربة المشاركة المونديالية في المرحلة المقبلة".

وأوضح أن بعض التفاصيل الصغيرة، وفي مقدمتها الكرات الثابتة، كانت من أبرز أسباب عدم تحقيق نتائج جيدة في المونديال.

لم ينجح منتخب الأردن في الخروج بنتيجة إيجابية أمام الأرجنتين، وخسر مبارياته الثلاثة بدور المجموعات، في نتائج قد تبدو للوهلة الأولى فشلا ذريعا.

وفازت الأرجنتين على الأردن 3-1 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

سجل للأرجنتين: جيوفاني لو سيلسو، ولاوتارو مارتينيز، وليونيل ميسي.

فيما أحرز موسى التعمري هدف منتخب الأردن الوحيد بالمباراة.

ميسي أصبح أول في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية.

كما عزز صدارته لترتيب هدافي النسخة الحالية بواقع 6 أهداف.

في المقابل دون موسى التعمري اسمه في تاريخ منتخب الأردن وسجل في المشاركة التاريخية الأولى لمنتخب بلاده.

بهذه النتيجة حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهلت في الصدارة، ثم النمسا في المركز الثاني برصيد 4.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث بنفس الرصيد لكن النمسا تفوقت بفارق الأهداف، فيما ودع الأردن المسابقة بصفر من النقاط.

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