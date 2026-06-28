كأس العالم - حصيلة رائعة للقارة الإفريقية مقارنة بباقي القارات

الأحد، 28 يونيو 2026 - 13:57

كتب : FilGoal

أمريكا ضد باراجواي - كأس العالم

أنهت المنتخبات الإفريقية ظهورها بمرحلة المجموعات بكأس العالم، بحصيلة رائعة.

وشهد مونديال 2026 مشاركة 10 منتخبات إفريقية لأول مرة في التاريخ، بعد زيادة عدد المنتخبات.

المنتخبات الإفريقية منها من يشارك لأول مرة، ومنها من يشارك بعد غياب، ومنها من يشارك باستمرار.

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في نهاية دور المجموعات تأهلت 9 منتخبات إفريقية لدور الـ32، بنسبة 90% من المنتخبات.

المنتخبات الـ9 هي: مصر، الجزائر، جنوب إفريقيا، المغرب، كوت ديفوار، غانا، كاب فيردي، السنغال، الكونغو الديمقراطية.

ولم يغادر أي منتتخب إفريقي البطولة من مرحلة المجموعات سوى منتخب تونس.

ويستعرض FilGoal.com ما فعلته القارة السمراء مقارنة بباقي القارات.

قارة إفريقيا.. 9 منتخبات من أصل 10.. بنسبة 90%

قارة أوروبا.. 13 منتخبا من أصل 16.. بنسبة 81%

أمريكا الجنوبية.. 5 منتخبات من أصل 6.. بنسبة 83%

أمريكا الشمالية: 3 منتخبات من أصل 6.. بنسبة 50%

قارة آسيا: منتخبان من أصل 9.. بنسبة 22%

قارة أوقيانوسيا: لا منتخبات من أصل 1.. بنسبة 0%

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إفريقيا أوروبا أمريكا الجنوبية آسيا كأس العالم
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