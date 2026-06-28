كأس العالم - مساعد مدرب كوراساو لـ في الجول: مشاركتنا في كأس العالم حلم لن ينسى وسنعود أقوى

الأحد، 28 يونيو 2026 - 13:14

كتب : عبد الرحمن شريف

كور بوت -منتخب كوراساو

كشف كور بوت مساعد مدرب منتخب كوراساو أن مشاركة المنتخب في كأس العالم كانت تجربة استثنائية ستظل راسخة في الذاكرة، مشيرا إلى أن الظهور في حدث عالمي بهذا الحجم يمثل إنجازا تاريخيا لدولة صغيرة.

وغادر منتخب كوراساو منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعدما احتل المنتخب المركز الرابع والأخير في المجموعة الخامسة بنقطة واحدة.

وقال كور بوت في تصريحات لـFilGoal.com: "كانت التجربة الأولى مبهرة للغاية، أن يشارك بلد صغير بهذا الحجم في حدث عظيم كهذا، التجربة التي خاضها الجميع لن تُنسى أبدا".

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وواصل "كانت المجموعة من أصعب المجموعات الممكنة في القرعة، فجميع المنتخبات كانت من كبار المنتخبات المصنفة ضمن أفضل 25 منتخبا عالميا، بينما كنا نحن في المركز 82 على التصنيف".

وأردف "رحلة المنتخب كانت حلما كبيرا، وقد تركت حرارة وحماس اللاعبين والجهاز الفني والجماهير انطباعا قويا لدينا، وأصبحت كوراساو الآن معروفة في جميع أنحاء العالم".

وكشف "المباراة الأولى احتاجت بعض التأقلم، حيث سارت أول 40 دقيقة بشكل جيد للغاية، بل وسجلنا الهدف الأول في تاريخ كوراساو، لكن بعد ذلك تسارعت وتيرة الأهداف، ثم استعدنا توازننا لاحقًا بفضل التحضير الجيد".

وأتم "سنعود قريبا من جديد للمشاركة في البطولة وسنحقق شيء كبير في المشاركة المقبلة".

وحقق منتخب كوراساو في مشاركته الأولى بكأس العالم هزيمتين وتعادل امام الإكوادور، مسجلا هدفا واحدا في شباك ألمانيا واستقبل 9 أهداف.

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