كأس العالم - منتخب مصر يعود إلى سبوكين لبدء الاستعداد لمواجهة أستراليا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 12:58

كتب : FilGoal

مصر - بلجيكا - كأس العالم

عادت بعثة منتخب مصر مرة أخرى إلى مقرها الدائم بمدينة سبوكين، عقب عبور مرحلة المجموعات بكأس العالم.

وتعادل منتخب مصر مع إيران بهدف لكل منهما، في الجولة الثالثة لدور المجموعات، ليصل الفراعنة إلى النقطة الخامسة في المركز الثاني بالمجموعة بالتساوي مع بلجيكا، وبفارق النقاط فقط.

ووصلت بعثة الفراعنة إلى سبوكين صباح الأحد بتوقيت القاهرة على متن طائرة خاصة يوفرها الاتحاد الدولي لكرة القدم للمنتخبات المشاركة في المونديال.

ويلعب منتخب مصر في دور الـ32 ضد أستراليا صاحب المركز الثاني في المجموعة الرابعة في مدينة دالاس.

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وسيكون ذلك الانتقال هو رقم 9 لمنتخب مصر منذ أن غادرت بعثة الفراعنة القاهرة إلى الولايات المتحدة للمشاركة في كأس العالم.

وإليكم كل تنقلات وسفر منتخب مصر منذ مغادرة القاهرة وحتى العودة إلى سبوكين، ثم السفر إلى تكساس لمواجهة أستراليا.

1- السفر من القاهرة إلى أوهايو لخوض مباراة البرازيل الودية.

2- الانتقال من أوهايو إلى سبوكين مكان معسكر منتخب مصر.

3- الانتقال من سبوكين إلى سياتل لمواجهة بلجيكا.

4- العودة من سياتل إلى سبوكين قبل مواجهة نيوزيلندا.

5- السفر من سبوكين إلى فانكوفر في كندا لمواجهة نيوزيلندا.

6- العودة من فانكوفر إلى سبوكين مكان معسكر المنتخب.

7- الانتقال من سبوكين إلى سياتل لمواجهة إيران.

8- العودة من سياتل إلى سبوكين مكان معسكر المنتخب.

9- السفر من سبوكين إلى دالاس في ولاية تكسكاس لمواجهة أستراليا.

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مصر أستراليا سبوكين
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