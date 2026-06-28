كأس العالم - خاميس: رونالدو صديق عزيز وقدوة للجميع

الأحد، 28 يونيو 2026 - 12:48

كتب : FilGoal

خاميس رودريجيز وكريستيانو رونالدو

أشاد خاميس رودريجيز لاعب منتخب كولومبيا بزميله السابق كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال، مؤكدا أن العلاقة التي جمعتهما خلال فترة اللعب في ريال مدريد ما زالت قوية حتى الآن.

وتعادل البرتغال مع كولومبيا بدون أهداف في الجولة الثالثة والأخيرة لمباريات المجموعة الحادية عشر في دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وقال خاميس في تصريحات لوسائل الإعلام عن كريستيانو رونالدو: "تحدثنا معا، هو صديق عزيز منذ أيامنا في ريال مدريد، وهو شخص رائع أيضا، بنينا صداقة كبيرة، وكنت دائما أزوره في منزله".

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وواصل "هو إنسان عظيم ومثال للجميع، انظر فقط إلى لياقته البدنية في عمر 41 عاما، وما يقدمه، إنه رياضي مذهل، وشخص أكن له الكثير من الإعجاب والمودة".

وتأهل منتخب كولومبيا إلى دور الـ32 في صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط وبفارق نقتطين عن البرتغال أصحاب المركز الثاني.

وسيواجه كولومبيا غانا في دور الـ32 من كأس العالم، فيما يواجه منتخب البرتغال نظيره الكرواتي في مباراة منتظرة.

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