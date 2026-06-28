كأس العالم - الأحلام مجانية.. تعرف على طريق مصر نحو النهائي ومواعيد المباريات

الأحد، 28 يونيو 2026 - 12:43

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

أنهى المنتخب المصري بنجاح الخطوة الأولى نحو مشاركة متميزة في كأس العالم، بعدما تأهل الفراعنة إلى دور الـ32، فهل تكلف الأحلام شيئا؟.

لفت منتخب مصر الأنظار بالأداء الجيد الذي قدمه في مرحلة المجموعات، مما جعل البعض يحلم بمشاركة تاريخية في مونديال 2026.

وينتظر منتخب مصر مواجهة أستراليا في أولى مباريات المراحل الإقصائية.

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ويستعرض FilGoal.com طريق منتخب مصر حتى المباراة النهائية، في حالة عبور كل العقبات.

دور الـ32: سيلعب منتخب مصر ضد أستراليا يوم الجمعة 3 يوليو.

ثمن النهائي: سيلتقي الفراعنة في حالة عبور أستراليا بالفائز من مواجهة الأرجنتين وكاب فيردي يوم الثلاثاء يوم 7 يوليو.

ربع النهائي: لو استمرت المفاجآت، وصعد منتخب مصر لدور الثمانية، سيلعب ضد الفائز من مواجهتي (الجزائر × سويسرا) و(كولومبيا × غانا) يوم السبت 11 يوليو.

نصف النهائي: إذا نجا المنتخب المصري من كل هذه العقبات، سيلعب في نصف النهائي ضد الناجي الأخير من هذه المواجهات (البرازيل × اليابان) و(كوت ديفوار × النرويج) و(المكسيك × الإكوادور) و(إنجلترا × الكونغو الديمقراطية)، والمباراة ستكون يوم الأربعاء 15 يوليو.

النهائي: في الطريق الآخر، سيتنافس 16 منتخبا على بطاقة التأهل إلى المباراة النهائية، لملاقاة الفراعنة الحالمين يوم الأحد 19 يوليو.

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