كأس العالم - ريتسو دوان: أتطلع لمواجهة البرازيل ونريد إزعاجهم

كشف ريتسو دوان لاعب منتخب اليابان أنه لا يمانع مواجهة أقوى المنتخبات في العالم، مشيرا إلى أن البرازيل ستكون خياره الأول لو أتيحت له فرصة تحديد الخصم.

وسيواجه منتخب اليابان نظيره البرازيلي في دور الـ32 من كأس العالم غدا الإثنين في تمام الثامنة مساء بتوقيت القاهرة.

وقال ريتسو في تصريحات لوسائل الإعلام: "لو كان بإمكاني اختيار خصمي، لاخترت البرازيل بكل تأكيد".

وواصل "أريد إزعاجهم طوال الـ90 دقيقة، ولا بد أن يفكروا بعد المباراة قائلين يا له من فريق مزعج".

وتأهل منتخب اليابان في وصافة المجموعة السادسة برصيد 5 نقاط وبفارق نقتطين عن منتخب هولندا المتصدر.

واحتل البرازيل المركز الأول في المجموعة الثالثة بفارق الأهداف عن المغرب صاحب المركز الثاني.

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