منتخب مصر يتوجه إلى دالاس الأربعاء من أجل مواجهة أستراليا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 12:06

كتب : FilGoal

منتخب مصر ضد نيوزيلندا

كشف إبراهيم حسن مدير منتخب مصر عن موعد سفر المنتخب إلى مدينة دالاس بولاية تكساس الأمريكية، استعداداً لخوض مباراة أستراليا.

ويصطدم منتخب مصر بنظيره الأسترالي يوم الجمعة المقبل، ضمن منافسات دور الـ32 ببطولة كأس العالم 2026.

وقال حسن عبر المركز الإعلامي لاتحاد الكرة إن منتخب مصر سيتوجه يوم الأربعاء، الموافق الأول من شهر يوليو المقبل، إلى مدينة دالاس على متن طائرة خاصة.

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هذه الطائرة الخاصة يوفرها الاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" للمنتخبات المشاركة في البطولة.

وكانت مصر قد تعادلت مع إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات، لتحتل المركز الثاني في المجموعة وتصعد لملاقاة أستراليا.

وسجل محمود صابر هدف مصر خلال المباراة، ليصبح سابع لاعب تاريخيا يسجل لمنتخب مصر في المونديال.

وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

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