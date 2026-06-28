الرياضية: جيسوس لا يمانع تدريب منتخب السعودية

الأحد، 28 يونيو 2026 - 12:01

كتب : FilGoal

خورخي جيسوس

لا يمانع البرتغالي جورجي جيسوس تدريب منتخب السعودية في الفترة المقبلة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

ويدرس الاتحاد السعودي لكرة القدم إقالة المدرب اليوناني جورجيوس دونيس من مهمة تدريب الأخضر السعودي، بعدما ودع منتخب السعودية منافسات كأس العالم من دور المجموعات بعد التعادل أمام كاب فيردي.

وكانت الجريدة السعودية قد ذكرت أن اتحاد الكرة السعودي يدرس إقالة اليوناني جورجيوس دونيس، مدرب منتخب السعودية بعد وداع كأس العالم.

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وأوضح التقرير أن جيسوس يرحب بخوض تجربة تدريب الأخضر، عقب نهاية رحلته مع النصر، التي شهدت تتويجه بلقب الدوري السعودي.

وأضاف التقرير أن جيسوس ينتظر بدء التواصل الرسمي من جانب الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وأشار التقرير إلى أنه في حال وصول عرض رسمي للمدرب البرتغالي، فإنه سيمنح موافقته للدخول في المفاوضات النهائية.

جيسوس كان يفضل في السابق الاستمرار في العمل مع الأندية، إلا أن موقفه تغيّر الآن، في ظل تقديره الكبير للسعودية، إلى جانب معرفته الواسعة بالمنتخب واللاعبين، بعدما سبق له الإشراف على عدد كبير من لاعبيه خلال فترتي تدريبه مع الهلال، النصر، حسب التقرير.

وعيَّن الاتحاد السعودي شهر أبريل الماضي دونيس مدربًا للمنتخب الأول حتى يوليو 2027 خلفًا للفرنسي هيرفي رينارد.

وقاد جيسوس نادي النصر للتتويج بلقب النسخة الماضية من الدوري السعودي، كما حقق لقب الدوري السعودي في وقت سابق مع الهلال.

دونيس تولى تدريب المنتخب السعودي خلفا للفرنسي هيرفي رينار الذي أقيل قبل شهر من انطلاق كأس العالم.

وتصدر منتخب إسبانيا المجموعة الثامنة برصيد 7 نقاط، يليه كاب فيردي 3 نقاط، ثم أورجواي والسعودية ولكل منهما نقطتين.

منتخب كاب فيردي تخطى دور المجموعات في المشاركة التاريخية الأولى بكأس العالم.

المنتخب السعودي بات خامس منتخب عربي يودع كأس العالم بعد كل من: قطر والعراق وتونس والأردن.

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