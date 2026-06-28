كأس العالم - فيفا يعوض مانشستر يونايتد ماديا بسبب إصابة أوجارتي

كشفت مجلة فور فور تو عن قيمة التعويض المالي الذي سيحصل عليه مانشستر يونايتد من فيفا، عقب إصابة مانويل أوجارتي لاعب منتخب الأوروجواي خلال مشاركته في كأس العالم 2026.

وتعرض مانويل أوجارتي لإصابة قوية في الركبة أثناء مشاركة منتخب أوروجواي أمام إسبانيا، في ختام مباريات منتخب بلاده بدور المجموعات، والتي انتهت بخسارة أوروجواي بهدف دون رد.

ومن المنتظر أن يغيب أوجارتي عن الملاعب لمدة تصل إلى 9 أشهر، وهو ما يمنح مانشستر يونايتد أحقية الحصول على تعويض مالي كبير، وفقًا لبرنامج حماية الأندية التابع لفيفا.

وبحسب اللوائح، يحصل النادي على قيمة راتب اللاعب طوال فترة غيابه بسبب الإصابة، وهو ما يعني أن مانشستر يونايتد قد يحصل على ما يقرب من 6 ملايين جنيه إسترليني، في ظل تقاضي أوجارتي راتبا أسبوعيا يبلغ 120 ألف جنيه إسترليني، وهو الحد الأقصى المغطى من البرنامج.

ويأتي ذلك في وقت يخوض فيه مانشستر يونايتد عملية إعادة بناء واسعة خلال فترة الانتقالات الصيفية، عقب رحيل كاسيميرو، مع سعي الإدارة لمواصلة التحسن الفني تحت قيادة مايكل كاريك.

ويستمر العمل ببرنامج حماية الأندية حتى نهاية عام 2026، حيث تصنف فيفا الإصابات الخطيرة ضمن بند العجز الكلي المؤقت، ما يفعل صرف التعويضات للأندية المتضررة.

وودع منتخب أوروجواي كأس العالم من دور المجموعات بعدما حقق المركز الثالث في المجموعة الثامنة بنقتطين فقط، ليغادر البطولة مبكرا.

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