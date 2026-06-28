كأس العالم - مدافع الجزائر: سيناريو مواجهة النمسا سار كما كنا نحب

شدد رفيق بلغالي مدافع الجزائر أن منتخب بلاده واجه النمسا من أجل تحقيق الفوز لا غير، مشيرا إلى أن نتيجة التعادل التي تأهلت بالفريق لدور الـ32 من كأس العالم ليست سيئة.

وتأهلت الجزائر والنمسا إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير بينهما بنتيجة 3-3.

وقال بلغالي في تصريحات نشرتها جريدة النهار: "لقد دخلنا أرض الملعب وكنا نعمل من أجل تحقيق الفوز لا غير، لكننا في النهاية راضون جداً عن نتيجة التعادل بالنظر لمجريات اللقاء".

وأضاف "أظن أننا قدمنا مباراة جيدة تكتيكيا وبدنيا، والسيناريو سار في مجمله كما كنا نحب ونخطط له قبل صافرة البداية".

وتابع "أنا سعيد جداً بهذا التأهل وبالمردود القوي الذي قدمناه أمام منافس أوروبي عنيد".

وأتم "الآن طوينا صفحة مرحلة المجموعات، ويجب علينا العودة سريعا إلى العمل الشاق والتركيز الكامل على مهمتنا الجديدة في دور الـ32".

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

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