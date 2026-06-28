كأس العالم - فرحة مزدوجة للأم.. الأخوان ديريك وبروبي يسجلان بقمصان مختلفة

الأحد، 28 يونيو 2026 - 11:02

كتب : FilGoal

هدف بريان بروبي لاعب هولندا ضد السويد

شهدت بطولة كأس العالم 2026 حدثا مميزا، بعدما سجل شقيقان من الأم هدفين في البطولة نفسها لكن بقميص منتخبين مختلفين.

وسجل ديريك لوكاسين هدفا في المونديال بقميص منتخب غانا في شباك كرواتيا، بينما نجح بريان بروبي في هز الشباك مع منتخب هولندا، لينضم الثنائي إلى قائمة الإخوة الذين سجلوا في المونديال لصالح منتخبات مختلفة.

ورغم اختلاف اسم العائلة بين اللاعبين، فإن لوكاسين وبروبي أخوان من الأم نفسها، قبل أن يختار كل لاعب تمثيل منتخب مختلف على المستوى الدولي.

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وبهذا الإنجاز، دخل الثنائي سجلات تاريخ كأس العالم، مضيفين واحدة من القصص المميزة في مونديال 2026.

وقاد ديريك منتخب غانا للتأهل إلى دور الـ32 من كأس العالم بعدما احتل المنتخب المركز الثالث بـ4 نقاط وسيواجه كولومبيا في الدور المقبل.

فيما تصدر منتخب هولندا المجموعة السادسة بـ7 نقاط بقيادة بروبي وسيواجه منتخب المغرب في دور الـ32.

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