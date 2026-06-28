كأس العالم - بيتكوفيتش: عدم مشاركة لوكا زيدان قرار فني بحت.. وسعيد بنجاة محرز من الإصابات

الأحد، 28 يونيو 2026 - 10:59

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

أوضح فلاديمير بيتكوفيتش مدرب الجزائر أنه لم يشرك حارسه الأساسي لوكا زيدان أمام النمسا لاسباب فنية.

وتأهلت الجزائر والنمسا إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير بينهما بنتيجة 3-3.

وقال بيتكوفيتش في تصريحات نشرتها جريدة الشروق الجزائرية: "كل من يشجع المنتخب الجزائري لديه الحق أن يكون سعيدا بما يقدمه هذا الفريق".

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وأضاف "أنا سعيد بثنائية محرز، والأهم أنه أكمل اللقاء من دون أن يتعرض لإصابة".

وتابع "عدم مشاركة لوكا زيدان قرار فني بحت، جميع اللاعبين جاهزين، وأختار التشكيلة حسب طريقة لعب المنافس".

وأتم "فارس شايبي يقدم مستويات جيدة جدا، وآمل أن يواصل بنفس النسق".

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

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