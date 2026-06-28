كأس العالم - 3 لاعبين يغيبون عن مباريات دور الـ 32 بسبب الإيقاف

الأحد، 28 يونيو 2026 - 09:17

كتب : FilGoal

طرد ميجيل ألميرون - باراجواي - تركيا

يغيب 3 لاعبين عن مباريات دور الـ 32 من كأس العالم بسبب الإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء أو الحمراء.

وانتهت مباريات دور المجموعات بتأهل 32 منتخبا وتوديع 16 عقب نهاية 72 مباراة مقسمة على 12 مجموعة.

يذكر أن فيفا استحدث نظاما جديدا يخص البطاقات الصفراء مع زيادة عدد المنتخبات من 32 إلى 48 وإضافة دور الـ32.

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إذ تلغى البطاقة الصفراء الواحدة مرتين، الأولى بعد نهاية مرحلة المجموعات والثانية بعد ربع النهائي.

فمن سيغيب في دور الـ 32؟

ثيمبا زواني لاعب جنوب إفريقيا سيغيب ضد كندا بسبب إيقافه في 3 مباريات عقب الطرد ضد المكسيك، وغاب بالفعل عن مباراتي التشيك وكوريا الجنوبية.

دييجو جوميز لاعب باراجواي سيغيب ضد ألمانيا بسبب حصوله على إنذارين في دور المجموعات أمام أمريكا وأستراليا.

مهند لاشين لاعب مصر سيغيب ضد أستراليا بسبب حصوله على إنذارين في دور المجموعات أمام نيوزيلندا وإيران.

وفي حال تأهل منتخبات الثلاثي إلى دور الـ 16 سيحق لهم المشاركة آنذاك في الدور المقبل عقب نهاية الإيقاف.

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