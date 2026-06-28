كأس العالم - سكالوني: الأردن لم يترك لنا أي ثغرات.. ولم تفاجئني كاب فيردي

الأحد، 28 يونيو 2026 - 09:03

كتب : FilGoal

ليونيل سكالوني - الأرجنتين

أثنى ليونيل سكالوني مدرب منتخب الأرجنتين على أداء فريقه بعد الفوز على الأردن بنتيجة 3-1 في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم 2026.

ويستعد منتخب الأرجنتين لمواجهة كاب فيردي في دور الـ 32.

وقال سكالوني في المؤتمر الصحفي: "التقييم إيجابي بعدما فزنا في الـ 3 مباريات، نحن نبلي بلاءً حسنا، والآن تبدأ مرحلة أخرى من كأس العالم".

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وأضاف "الأردن فريق جيد، دافعوا بشكل ممتاز ولم يتركوا أي ثغرات. قدم اللاعبون مباراة جيدة وأظهروا لي أنهم جاهزون عند الحاجة لهم".

وأكمل "كانت مباراة اليوم فرصة لتجنب الإصابات، ولإتاحة الفرصة للاعبين الذين يمكنهم شغل مراكز مختلفة. نحن راضون عن هذا الاختيار".

وتابع "باستثناء كريستان روميرو، الذي نأمل في تعافيه، فإن باقي لاعبي الفريق متاحون في المباراة المقبلة".

وأردف "تحدثت مع ميسي واتفقنا على أن دخوله في الشوط الثاني كان أفضل شيء اليوم، وهذا يدل على أهميته للفريق".

وأشاد بما قدمه جيوفاني لو سيلسو: "غاب لو سيلسو عن كأس العالم 2022 بطريقة مؤلمة، وكنا ننتظر حصوله على فرصته. إنه لاعب مهم للفريق. لعب بشكل جيد، وسجل هدفا، وهذا ما زاد من حماسنا".

وأتم عن لقاء الدور المقبل "لم يفاجئني منتخب كاب فيردي فهو فريق جيد. إنه خصم عنيد، وصعّب الأمور بالفعل على إسبانيا، أحد المرشحين للفوز، وكذلك على أوروجواي والسعودية. إنه فريق سريع يتمتع بجودة عالية".

وتأهلت كاب فيردي إلى دور الـ 32 من المشاركة التاريخية الأولى بعد 3 تعادلات محتلة المركز الثاني خلف إسبانيا.

ويستعد منتخب الأرجنتين للقاء كاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم.

وستقام المباراة يوم السبت 4 يوليو في الواحدة صباحا على ملعب ميامي.

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