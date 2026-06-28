كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة
الأحد، 28 يونيو 2026 - 08:08
كتب : FilGoal
حطم ليونيل ميسي نجم الأرجنتين سلسلة من الأرقام القياسية بفضل هدفه في شباك الأردن في كأس العالم 2026.
ليونيل ميسي
النادي : إنتر ميامي
وشارك ميسي بديلا ضد النشامى وسجل الهدف الثالث للتانجو في الفوز بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة 10.
وشارك ميسي في الدقيقة 60 بدلا من لاوتارو مارتينيز وبعد 20 دقيقة سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة.
وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية بعدما هز شباك أستراليا ثم هولندا ثم كرواتيا وفرنسا في 2022، والجزائر والنمسا والأردن في 2026.
كما بات سادس لاعب يسجل من هدفين من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم بعد البرازيليين بيليه وريفيلينو والبيروفي تيوفيلو كوبياس والفرنسي بيرنارد جينهيني والإنجليزي ديفيد بيكام.
بالإضافة إلى وصوله للهدف رقم 7 من أصل 19 في كأس العالم من خارج منطقة الجزاء، كأكثر من سجل من خارج الـ 18 في البطولة.
⚽️ ليونيل ميسي يهز الشباك من ركلة ثابتة ويعزّز من تقدم الأرجنتين#كأس_العالم2026 | #مونديال2026 | #كأس_العالم#beINWC26 | #FIFAWorldCup2026 | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/TRyj2gU7E7— beIN SPORTS (@beINSPORTS) June 28, 2026
ورفع ميسي رصيده لـ 19 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم موسعا الفارق مع منافسه كيليان مبابي نجم فرنسا لـ 3 أهداف.
وعزز ميسي تصدره لترتيب هدافي نسخة 2026 من كأس العالم بوصوله للهدف السادس بفارق هدفين عن مبابي وعثمان ديمبيلي ثنائي فرنسا وفينيسيوس جونيور جناح البرازيل وإرلينج هالاند مهاجم النرويج.
ويستعد منتخب الأرجنتين للقاء كاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم.
وستقام المباراة يوم السبت 4 يوليو في الواحدة صباحا على ملعب ميامي.