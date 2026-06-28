كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة

حطم ليونيل ميسي نجم الأرجنتين سلسلة من الأرقام القياسية بفضل هدفه في شباك الأردن في كأس العالم 2026.

وشارك ميسي بديلا ضد النشامى وسجل الهدف الثالث للتانجو في الفوز بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة 10.

وشارك ميسي في الدقيقة 60 بدلا من لاوتارو مارتينيز وبعد 20 دقيقة سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة.

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية بعدما هز شباك أستراليا ثم هولندا ثم كرواتيا وفرنسا في 2022، والجزائر والنمسا والأردن في 2026.

كما بات سادس لاعب يسجل من هدفين من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم بعد البرازيليين بيليه وريفيلينو والبيروفي تيوفيلو كوبياس والفرنسي بيرنارد جينهيني والإنجليزي ديفيد بيكام.

بالإضافة إلى وصوله للهدف رقم 7 من أصل 19 في كأس العالم من خارج منطقة الجزاء، كأكثر من سجل من خارج الـ 18 في البطولة.

ورفع ميسي رصيده لـ 19 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم موسعا الفارق مع منافسه كيليان مبابي نجم فرنسا لـ 3 أهداف.

وعزز ميسي تصدره لترتيب هدافي نسخة 2026 من كأس العالم بوصوله للهدف السادس بفارق هدفين عن مبابي وعثمان ديمبيلي ثنائي فرنسا وفينيسيوس جونيور جناح البرازيل وإرلينج هالاند مهاجم النرويج.

ويستعد منتخب الأرجنتين للقاء كاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم.

وستقام المباراة يوم السبت 4 يوليو في الواحدة صباحا على ملعب ميامي.