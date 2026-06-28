كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة

الأحد، 28 يونيو 2026 - 08:08

كتب : FilGoal

ميسي - الأرجنتين ضد الأردن

حطم ليونيل ميسي نجم الأرجنتين سلسلة من الأرقام القياسية بفضل هدفه في شباك الأردن في كأس العالم 2026.

وشارك ميسي بديلا ضد النشامى وسجل الهدف الثالث للتانجو في الفوز بنتيجة 3-1 في الجولة الثالثة للمجموعة 10.

وشارك ميسي في الدقيقة 60 بدلا من لاوتارو مارتينيز وبعد 20 دقيقة سجل هدفا من ركلة حرة مباشرة.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - التعمري: لم نُخيب الظن.. وكان بإمكاننا تخطي دور المجموعات كأس العالم - سجل ثنائية.. محرز رجل مباراة الجزائر ضد النمسا كأس العالم - السلامي: ظهرنا بصورة مشرفة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء كأس العالم - محرز: لم نفكر في الثأر من النمسا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد سويسرا

وأصبح ميسي أول لاعب في تاريخ كأس العالم يسجل في 7 مباريات متتالية بعدما هز شباك أستراليا ثم هولندا ثم كرواتيا وفرنسا في 2022، والجزائر والنمسا والأردن في 2026.

كما بات سادس لاعب يسجل من هدفين من ركلة حرة مباشرة في كأس العالم بعد البرازيليين بيليه وريفيلينو والبيروفي تيوفيلو كوبياس والفرنسي بيرنارد جينهيني والإنجليزي ديفيد بيكام.

بالإضافة إلى وصوله للهدف رقم 7 من أصل 19 في كأس العالم من خارج منطقة الجزاء، كأكثر من سجل من خارج الـ 18 في البطولة.

ورفع ميسي رصيده لـ 19 هدفا في صدارة ترتيب الهدافين التاريخيين لـ كأس العالم موسعا الفارق مع منافسه كيليان مبابي نجم فرنسا لـ 3 أهداف.

وعزز ميسي تصدره لترتيب هدافي نسخة 2026 من كأس العالم بوصوله للهدف السادس بفارق هدفين عن مبابي وعثمان ديمبيلي ثنائي فرنسا وفينيسيوس جونيور جناح البرازيل وإرلينج هالاند مهاجم النرويج.

ويستعد منتخب الأرجنتين للقاء كاب فيردي في دور الـ 32 من كأس العالم.

وستقام المباراة يوم السبت 4 يوليو في الواحدة صباحا على ملعب ميامي.

الأردن ليونيل ميسي الأرجنتين كأس العالم
نرشح لكم
كأس العالم - السلامي: ظهرنا بصورة مشرفة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء كأس العالم - محرز: لم نفكر في الثأر من النمسا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد سويسرا كأس العالم - التعمري: لم نُخيب الظن.. وكان بإمكاننا تخطي دور المجموعات كأس العالم - سجل ثنائية.. محرز رجل مباراة الجزائر ضد النمسا كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة حيّوا النشامى جنون إيران كأس العالم - سجل ثنائية.. ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان
أخر الأخبار
كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة 34 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - السلامي: ظهرنا بصورة مشرفة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء 34 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - محرز: لم نفكر في الثأر من النمسا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد سويسرا 43 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - التعمري: لم نُخيب الظن.. وكان بإمكاننا تخطي دور المجموعات 49 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سجل ثنائية.. محرز رجل مباراة الجزائر ضد النمسا 50 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة ساعة | في المونديال
حيّوا النشامى ساعة | في المونديال
جنون إيران ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532063/كأس-العالم-بهدفه-ضد-الأردن-ميسي-يحطم-مجموعة-أرقام-قياسية-جديدة