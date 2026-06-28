كأس العالم - محرز: لم نفكر في الثأر من النمسا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد سويسرا

شدد رياض محرز لاعب منتخب الجزائر على ضرورة تقديم أفضل ما لديهم أمام سويسرا في كأس العالم 2026.

وتأهل منتخب الجزائر لدور الـ 32 من كأس العالم 2026 بعد التعادل مع النمسا بنتيجة 3-3.

وقال قائد الجزائر عبر بي إن سبورتس: "تقدمنا في نهاية المباراة وكنا الأقرب للفوز بعدما تقدموا علينا في النتيجة مرتين، خضنا مباراة جيدة لكنها لم تكن سهلة على الإطلاق، والأهم هو التأهل".

وأضاف "اللعب للثأر لما حدث عام 1982؟ لا، نلعب من أجل وطننا لكن لم نتكمن من الفوز، وحاولنا جعل شعبنا فخورا بنا، سعيد للتسجيل ومساعدة الفريق، وتحياتي للجزائر".

وودع منتخب الجزائر نسخة 1982 بعد خسارة ألمانيا من النمسا بهدف دون رد في مباراة عُرفت بـ "فضيحة خيخون".

وأتم "مواجهة سويسرا في دور الـ 32؟ ستكون مباراة صعبة وعلينا أن نقدم أفضل ما لدينا حتى لو كنا سنواجه إسبانيا".

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وسجل محرز ثنائية في الشوط الثاني وكلاهما من صناعة حسام عوار في الدقيقتين 60 و90+4.

وصنع محرز خلال اللقاء فرصتين للتسجيل، كما وصلت دقة تمريراته إلى نسبة 92%.

وتحصل قائد الأفناك على خطأين لصالحه، وأكمل 5 تدخلات دفاعية.

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.