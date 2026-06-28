كأس العالم - التعمري: لم نُخيب الظن.. وكان بإمكاننا تخطي دور المجموعات

الأحد، 28 يونيو 2026 - 07:53

كتب : FilGoal

موسى التعمري - الأرجنتين ضد الأردن

يرى موسى التعمري لاعب الأردن أن منتخب بلاده كان قادرا على تخطي دور المجموعات.

وودع الأردن كأس العالم بالخسارة أمام الأرجنتين 3-1 في ختام دور المجموعات.

وقال موسى التعمري عبر بي إن سبورتس: "قدمنا مجهودا كبيرا، لكن كان من الممكن أن نحقق أكثر من ذلك ونصعد للدور التالي، فقد تعبنا وبذلنا كل ما لدينا، ومع قليل من الحظ كنا سننجح في التأهل".

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وأضاف "دخلنا مباراة الأرجنتين ونحن نركز على تحقيق الفوز أو التعادل وحاولنا كثيرا طوال اللقاء. هذه أول مشاركة لنا في كأس العالم، لكنها لن تكون الأخيرة".

وتابع "نتقبل عتاب الجماهير لأننا أصبحنا الآن منتخبا كبيرا في آسيا ونشارك في كأس العالم، وعلينا أن نستفيد من هذه التجربة ونكتسب المزيد من الخبرات".

وأتم تصريحاته "لم نُخيب الظن، بل قدمنا أكثر مما كان يتوقعه الكثيرون، لكننا افتقدنا بعض الحظ. ونعتذر لجماهيرنا، ونعدهم بأن القادم سيكون أفضل".

بهذه النتيجة حصدت الأرجنتين العلامة الكاملة برصيد 9 نقاط، وتأهلت في الصدارة، ثم النمسا في المركز الثاني برصيد 4.

وجاءت الجزائر في المركز الثالث بنفس الرصيد لكن النمسا تفوقت بفارق الأهداف، فيما ودع الأردن المسابقة بصفر من النقاط.

الأردن الأرجنتين موسى التعمري
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