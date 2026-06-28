كأس العالم - سجل ثنائية.. محرز رجل مباراة الجزائر ضد النمسا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 07:52

كتب : FilGoal

رياض محرز - الجزائر

حصد رياض محرز جائزة رجل مباراة الجزائر ضد النمسا في الجولة الأخيرة من المجموعة 10 لـ كأس العالم 2026.

وتأهلت الجزائر والنمسا إلى دور الـ 32 بعد تعادل مثير بنتيجة 3-3.

وسجل محرز ثنائية في الشوط الثاني وكلاهما من صناعة حسام عوار في الدقيقتين 60 و90+4.

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وصنع محرز خلال اللقاء فرصتين للتسجيل، كما وصلت دقة تمريراته إلى نسبة 92%.

وتحصل قائد الأفناك على خطأين لصالحه، وأكمل 5 تدخلات دفاعية.

سجل للجزائر كل من رفيق بلغالي ورياض محرز (2)، فيما سجل للنمسا ماركو أرناتوفيتش ومارسيل سابيتزر وساسا كالادزيتش.

التعادل قاد كلاهما إلى دور الـ 32 من كأس العالم 2026، النمسا في المركز الثاني برصيد 4 نقاط وخلفها الجزائر بنفس الرصيد لكن ثالثا بفارق الأهداف.

وتصدر منتخب الأرجنتين الترتيب برصيد 9 نقاط بعد الفوز الأخير على الأردن 3-1، فيما تذيل النشامى الترتيب بدون رصيد في تجربته الأولى.

وسيلتقي منتخب النمسا مع إسبانيا في دور الـ 32 فيما سيلتقي منتخب الجزائر مع سويسرا في نفس المرحلة.

الجزائر كأس العالم سويسرا
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