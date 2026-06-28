كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة

انتهت مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026، وشهدت تأهل 32 فريقا للدور المقبل لبدء المنافسة الحقيقية على اللقب.

وتأهلت 3 منتخبات عربية إلى دور الـ 32 وهي مصر والمغرب والجزائر، فيما ودعت قطر والسعودية وتونس والعراق والأردن مبكرا.

وإليكم جدول مباريات دور الـ 32 بالمواعيد والملاعب

الإثنين 29 يونيو - 11:30 مساء - ألمانيا × باراجواي - ملعب بوسطن

الأربعاء 1 يونيو - 00:00 منتصف الليل - فرنسا × السويد - ملعب نيويورك

الأحد 28 يونيو - 10:00 مساء - جنوب إفريقيا × كندا - ملعب لوس أنجلوس

الثلاثاء 30 يونيو - 4:00 فجرا - هولندا × المغرب - ملعب مونتيري

الجمعة 3 يوليو - 2:00 صباحا - البرتغال × كرواتيا - ملعب تورنتو

الخميس 2 يوليو - 10:00 مساء - إسبانيا × النمسا - ملعب لوس أنجلوس

الخميس 2 يوليو - 3:00 صباحا - أمريكا × البوسنة - ملعب سان فرانسيسكو

الأربعاء 1 يوليو - 11:00 مساءً - بلجيكا × السنغال - ملعب سياتل

الإثنين 29 يونيو - 8:00 مساءً - البرازيل × اليابان - ملعب هيوستون

الثلاثاء 30 يونيو - 8:00 مساءً - كوت ديفوار × النرويج - ملعب دالاس

الأربعاء 1 يوليو - 4:00 صباحا - المكسيك × الإكوادور - ملعب أزتيكا

الأربعاء 1 يوليو - 7:00 مساءً - إنجلترا × الكونغو الديمقراطية - ملعب أتلانتا

السبت 4 يوليو - 1:00 صباحا - الأرجنتين × كاب فيردي - ملعب ميامي

الجمعة 3 يوليو - 9:00 مساءً - أستراليا × مصر - ملعب دالاس

الجمعة 3 يوليو - 6:00 صباحا - سويسرا × الجزائر - ملعب فانكوفر

السبت 4 يوليو - 4:30 صباحا - كولومبيا × غانا - ملعب كانساس سيتي

وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قنوات ماكس منافسات البطولة.

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