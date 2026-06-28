كأس العالم - بتواجد ثلاثي عربي.. مواعيد مباريات دور الـ 32 والملاعب والقنوات الناقلة

الأحد، 28 يونيو 2026 - 07:34

كتب : FilGoal

افتتاح كأس العالم 2026 في المكسيك

انتهت مباريات دور المجموعات من كأس العالم 2026، وشهدت تأهل 32 فريقا للدور المقبل لبدء المنافسة الحقيقية على اللقب.

وتأهلت 3 منتخبات عربية إلى دور الـ 32 وهي مصر والمغرب والجزائر، فيما ودعت قطر والسعودية وتونس والعراق والأردن مبكرا.

وإليكم جدول مباريات دور الـ 32 بالمواعيد والملاعب

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الإثنين 29 يونيو - 11:30 مساء - ألمانيا × باراجواي - ملعب بوسطن

الأربعاء 1 يونيو - 00:00 منتصف الليل - فرنسا × السويد - ملعب نيويورك

الأحد 28 يونيو - 10:00 مساء - جنوب إفريقيا × كندا - ملعب لوس أنجلوس

الثلاثاء 30 يونيو - 4:00 فجرا - هولندا × المغرب - ملعب مونتيري

الجمعة 3 يوليو - 2:00 صباحا - البرتغال × كرواتيا - ملعب تورنتو

الخميس 2 يوليو - 10:00 مساء - إسبانيا × النمسا - ملعب لوس أنجلوس

الخميس 2 يوليو - 3:00 صباحا - أمريكا × البوسنة - ملعب سان فرانسيسكو

الأربعاء 1 يوليو - 11:00 مساءً - بلجيكا × السنغال - ملعب سياتل

الإثنين 29 يونيو - 8:00 مساءً - البرازيل × اليابان - ملعب هيوستون

الثلاثاء 30 يونيو - 8:00 مساءً - كوت ديفوار × النرويج - ملعب دالاس

الأربعاء 1 يوليو - 4:00 صباحا - المكسيك × الإكوادور - ملعب أزتيكا

الأربعاء 1 يوليو - 7:00 مساءً - إنجلترا × الكونغو الديمقراطية - ملعب أتلانتا

السبت 4 يوليو - 1:00 صباحا - الأرجنتين × كاب فيردي - ملعب ميامي

الجمعة 3 يوليو - 9:00 مساءً - أستراليا × مصر - ملعب دالاس

الجمعة 3 يوليو - 6:00 صباحا - سويسرا × الجزائر - ملعب فانكوفر

السبت 4 يوليو - 4:30 صباحا - كولومبيا × غانا - ملعب كانساس سيتي

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وتنقل شبكة قنوات بي إن سبورتس عبر قنوات ماكس منافسات البطولة.

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مصر الجزائر المغرب كأس العالم مواعيد مباريات دور الـ 32
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