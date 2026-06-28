كأس العالم - سجل ثنائية.. ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان
الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:40
كتب : FilGoal
حصد يوان ويسا لاعب منتخب الكونغو جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوزبكستان في كأس العالم.
يوان ويسا
النادي : نيوكاسل يونايتد
وسجل مهاجم نيوكاسل الإنجليزي هدفين في فوز الكونغو التاريخي على أوزبكستان 3-1 في ختام دور المجموعات.
ويسا رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم ليتساوى مع إسماعيل صيباري لاعب المغرب، والسنغالي إسماعيلا سار.
وبهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف كولومبيا والبرتغال.
وتأهلت كولومبيا صدارة المجموعة 11 برصيد 7 نقاط، والبرتغال وصيفة بـ5 نقاط، ثم الكونغو ضمن أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.
فيما ودعت أوزبكستان بطولة كأس العالم بصفر من النقاط.
أرقام ويسا أمام أوزبكستان
الأهداف: 2
التسديدات: 6
تمريرات دقيقة: 17/19 (89%)
مراوغات ناجحة: 1
تدخلات دفاعية: 1
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