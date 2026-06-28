كأس العالم - سجل ثنائية.. ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان

حصد يوان ويسا لاعب منتخب الكونغو جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوزبكستان في كأس العالم.

وسجل مهاجم نيوكاسل الإنجليزي هدفين في فوز الكونغو التاريخي على أوزبكستان 3-1 في ختام دور المجموعات.

ويسا رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم ليتساوى مع إسماعيل صيباري لاعب المغرب، والسنغالي إسماعيلا سار.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف كولومبيا والبرتغال.

وتأهلت كولومبيا صدارة المجموعة 11 برصيد 7 نقاط، والبرتغال وصيفة بـ5 نقاط، ثم الكونغو ضمن أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودعت أوزبكستان بطولة كأس العالم بصفر من النقاط.

أرقام ويسا أمام أوزبكستان

الأهداف: 2

التسديدات: 6

تمريرات دقيقة: 17/19 (89%)

مراوغات ناجحة: 1

تدخلات دفاعية: 1

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