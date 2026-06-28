كأس العالم - سجل ثنائية.. ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان

الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:40

كتب : FilGoal

يوان ويسا - الكونغو ضد أوزبكستان

حصد يوان ويسا لاعب منتخب الكونغو جائزة رجل مباراة فريقه أمام أوزبكستان في كأس العالم.

وسجل مهاجم نيوكاسل الإنجليزي هدفين في فوز الكونغو التاريخي على أوزبكستان 3-1 في ختام دور المجموعات.

ويسا رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم ليتساوى مع إسماعيل صيباري لاعب المغرب، والسنغالي إسماعيلا سار.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - كيروش ينتقد زيادة عدد المنتخبات: القيمة تكمن في الأشياء النادرة كأس العالم - 6 تصديات.. ديوجو كوستا رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا كأس العالم - سجل هدفا صاروخيا.. بيتار سوتشيتش رجل مباراة كرواتيا ضد غانا كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن

وبهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف كولومبيا والبرتغال.

وتأهلت كولومبيا صدارة المجموعة 11 برصيد 7 نقاط، والبرتغال وصيفة بـ5 نقاط، ثم الكونغو ضمن أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودعت أوزبكستان بطولة كأس العالم بصفر من النقاط.

أرقام ويسا أمام أوزبكستان

الأهداف: 2

التسديدات: 6

تمريرات دقيقة: 17/19 (89%)

مراوغات ناجحة: 1

تدخلات دفاعية: 1

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم يوان ويسا
نرشح لكم
كأس العالم - كلوب: لن أستطيع زيارة مصر لأنني مشهور جدا هناك بسبب صلاح بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم كأس العالم - مدافع الجزائر: محرز قام بدوره أمام النمسا على أكمل وجه كأس العالم - حصيلة ضعيفة للمنتخبات العربية بعد نهاية مرحلة المجموعات كأس العالم - مودريتش: أستمتع بكل لحظة لأن النهاية تقترب كأس العالم - مازة: تنتظرنا مباراة معقدة ضد منتخب سويسرا كأس العالم - عوار: عشنا ضغطا رهيبا أمام النمسا.. ونحترم سويسرا كثيرا
أخر الأخبار
كأس العالم - كلوب: لن أستطيع زيارة مصر لأنني مشهور جدا هناك بسبب صلاح 2 دقيقة | في المونديال
منتخب مصر للبولو يهزم منتخب نيجيريا ببطولة Kano Polo Club الدولية 16 دقيقة | رياضات أخرى
بعد الخروج من كأس العالم - استقالة مدرب كوريا الجنوبية 32 دقيقة | في المونديال
الشرق الأوسط: الرياض السعودي يتوصل لاتفاق مع الأهلي لشراء تريزيجيه ساعة | الدوري المصري
لعبة في الجول – توقع مشوار البطولة واختار بطل كأس العالم ساعة | في المونديال
وفاة المصارع المصري جمال عبد الناصر بعد أزمة صحية مفاجئة ساعة | رياضات أخرى
كأس العالم - مدافع الجزائر: محرز قام بدوره أمام النمسا على أكمل وجه 2 ساعة | في المونديال
الشرق الأوسط: مدرب البرتغال لا يمانع تدريب النصر ولكن 2 ساعة | سعودي في الجول
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532055/كأس-العالم-سجل-ثنائية-ويسا-رجل-مباراة-الكونغو-وأوزبكستان