كأس العالم - 6 تصديات.. ديوجو كوستا رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا

حصد ديوجو كوستا جائزة رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا في لقاء أقيم لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة 11 لـ كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب هارد روك سلبيا بدون أهداف.

وتألق الحارس البرتغالي في التصدي لـ 6 فرص كولومبية طيلة 90 دقيقة منها 2 من داخل منطقة الجزاء.

كما أرسل 15 تمريرة صحيحة من أصل 19 بنسبة دقة 79%.

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وحسمت كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب البرتغال ثانيا برصيد 5 نقاط.

وفي نفس التوقيت حسمت الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل لدور الـ 32 لأول مرة بالفوز على أوزبكستان 3-1 باحتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب الآسيوي الترتيب بدون رصيد.

وبذلك يلتقي منتخب كولومبيا مع غانا ثالث المجموعة 12 يوم السبت 4 يوليو في الرابعة والنصف فجرا على ملعب كانساس سيتي في أمريكا.

فيما يواجه منتخب البرتغال نظيره كرواتيا يوم السبت 4 يوليو في الثانية صباحا على ملعب تورنتو في كندا.

وأخيرا يحل منتخب الكونغو الديمقراطية خصما على إنجلترا يوم الأربعاء في السابعة مساءً على ملعب أتلانتا في أمريكا.

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