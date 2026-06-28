كأس العالم - 6 تصديات.. ديوجو كوستا رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:15

كتب : FilGoal

ديوجو كوستا - البرتغال

حصد ديوجو كوستا جائزة رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا في لقاء أقيم لحساب الجولة الأخيرة من المجموعة 11 لـ كأس العالم 2026.

وانتهت المباراة التي أقيمت في ملعب هارد روك سلبيا بدون أهداف.

وتألق الحارس البرتغالي في التصدي لـ 6 فرص كولومبية طيلة 90 دقيقة منها 2 من داخل منطقة الجزاء.

أخبار متعلقة:
كأس العالم - سجل هدفا صاروخيا.. بيتار سوتشيتش رجل مباراة كرواتيا ضد غانا كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن كأس العالم - فوزينيا: ربما نكون صغارا لكن قلوبنا كبيرة.. ومواجهة ميسي حلم يتحقق كأس العالم - سجل وصنع.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وبنما

كما أرسل 15 تمريرة صحيحة من أصل 19 بنسبة دقة 79%.

وحسمت كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب البرتغال ثانيا برصيد 5 نقاط.

وفي نفس التوقيت حسمت الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل لدور الـ 32 لأول مرة بالفوز على أوزبكستان 3-1 باحتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب الآسيوي الترتيب بدون رصيد.

وبذلك يلتقي منتخب كولومبيا مع غانا ثالث المجموعة 12 يوم السبت 4 يوليو في الرابعة والنصف فجرا على ملعب كانساس سيتي في أمريكا.

فيما يواجه منتخب البرتغال نظيره كرواتيا يوم السبت 4 يوليو في الثانية صباحا على ملعب تورنتو في كندا.

وأخيرا يحل منتخب الكونغو الديمقراطية خصما على إنجلترا يوم الأربعاء في السابعة مساءً على ملعب أتلانتا في أمريكا.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.

كأس العالم البرتغال كولومبيا
نرشح لكم
كأس العالم - سجل ثنائية.. ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان كأس العالم - كيروش ينتقد زيادة عدد المنتخبات: القيمة تكمن في الأشياء النادرة كأس العالم - سجل هدفا صاروخيا.. بيتار سوتشيتش رجل مباراة كرواتيا ضد غانا كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن كأس العالم - فوزينيا: ربما نكون صغارا لكن قلوبنا كبيرة.. ومواجهة ميسي حلم يتحقق انتهت في كأس العالم - الأردن (1)-(3) الأرجنتين.. العلامة الكاملة انتهت كأس العالم - الجزائر (3)-(3) النمسا.. تعادل وتأهل ماييلي الحاسم
أخر الأخبار
كأس العالم - سجل ثنائية.. ويسا رجل مباراة الكونغو وأوزبكستان 41 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - كيروش ينتقد زيادة عدد المنتخبات: القيمة تكمن في الأشياء النادرة 42 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - 6 تصديات.. ديوجو كوستا رجل مباراة البرتغال ضد كولومبيا ساعة | في المونديال
كأس العالم - سجل هدفا صاروخيا.. بيتار سوتشيتش رجل مباراة كرواتيا ضد غانا ساعة | في المونديال
كأس العالم - لو سيلسو ومارتينيز يسجلان لأول مرة مع الأرجنتين أمام الأردن ساعة | في المونديال
كأس العالم - فوزينيا: ربما نكون صغارا لكن قلوبنا كبيرة.. ومواجهة ميسي حلم يتحقق ساعة | في المونديال
خبر في الجول - معتمد جمال في مفاوضات متقدمة مع الشرطة العراقي.. وموقفه من الزمالك ساعة | الدوري المصري
انتهت في كأس العالم - الأردن (1)-(3) الأرجنتين.. العلامة الكاملة 2 ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532053/كأس-العالم-6-تصديات-ديوجو-كوستا-رجل-مباراة-البرتغال-ضد-كولومبيا