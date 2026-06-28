كأس العالم - سجل هدفا صاروخيا.. بيتار سوتشيتش رجل مباراة كرواتيا ضد غانا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 06:12

كتب : FilGoal

بيتار سوسيتش - كرواتيا

فاز بيتار سوتشيتش لاعب وسط كرواتيا بجائزة رجل المباراة في لقاء غانا ضد كرواتيا في الجولة الأخيرة من المجموعة 12 لـ كأس العالم 2026.

وقاد سوتشيتش منتخب بلاده للفوز على غانا والتأهل لدور الـ 32 باحتلال المركز الثاني خلف إنجلترا في المجموعة.

وسجل لاعب الوسط الهدف الأول لكرواتيا بتسديدة قوية من خارج منطقة الجزاء، وهو الأول الذي تستقبله شباك غانا في البطولة.

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وخلال 90 دقيقة مرر بيتار 31 تمريرة صحيحة من 34 بنسبة دقة 91%.

كما تحصل على 4 أخطاء لصالحه وأكمل تدخلين دفاعيين بشكل صحيح، وتفوق في صراعات ثنائية في 6 مناسبات من 8.

الفوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة السادسة لتتأهل في المركز الثاني، بينما تأهلت غانا بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

سجل ثنائية كرواتيا كل من بيتار سوسيتش ونيكولا فلاسيتش، بينما أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا.

هدف كرواتيا الأول كان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليصل عدد الأهداف من خارج البطولة خلال النسحة الحالية إلى 28، لتصبح النسخة الأكثر تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ عام 1994 في أمريكا عندما سجل 30 هدفا.

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