انتهت في كأس العالم - الأردن (1)-(3) الأرجنتين.. العلامة الكاملة

الأحد، 28 يونيو 2026 - 04:57

كتب : FilGoal

نيكو باز - نزار الرشدان - الأرجنتين ضد الأردن

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الأردن ضد الأرجنتين في الجولة الثالثة للمجموعة العاشرة من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثانية والنصف صباحا ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة العاشرة.

لمتابعة مباراة الأردن ضد الأرجنتين دقيقة بدقيقة من هنا.

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ق80 ليونيل ميسي يسجل الهدف الثالث لمنتخب الأرجنتين بعدما نفذ ركلة حرة ثابتة ببراعة.

ق55 كرة عرضية أرضية من الجهة اليمنى من إحسان حداد قابلها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء موسى التعمري سكنت المرمى.

الشوط الثاني

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نهاية الشوط الأول

ق34 الهدف الثالث يضيع من منتخب الأرجنتين بعد انطلاقة رائعة عن طريق جوليانو سيميوني

ق30 لاوتارو مارتينيز يسجل الهدف الثاني من ركلة جزاء.

ق19 جووول الأول: ركلة حرة لصالح الأرجنتين من على مشارف منطقة الجزاء مقابلة للمرمى نفذها جيوفاني لو سيلسو بتسديدة رائعة سكنت يمين المرمى.

ق13 ركلة ركنية لصالح الأرجنتين من الجهة اليمنى نفذها جيوفاني لو سيلسو بكرة عرضية إلى داخل منطقة الجزاء قابلها بتسديدة رأسية نيكولاس أوتاميندي ولكن مرت فوق العارضة.

ق7 هدف غير محتسب لصالح الأرجنتين عن طريق جيوفاني لو سيلسو بداعي التسلل عليه.

الأردن الأرجنتين كأس العالم
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