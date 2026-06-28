انتهت كأس العالم - الجزائر (3)-(3) النمسا.. تعادل وتأهل

الأحد، 28 يونيو 2026 - 04:54

كتب : FilGoal

إبراهيم مازا - الجزائر - النمسا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد النمسا في الجولة الثالثة من المجموعة 10 لـ كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في الخامسة فجرا على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ويدخل المنتخبان اللقاء والهدف هو التأهل لدور الـ 32، النمسا تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزائر وكلاهما يمتلك 3 نقاط.

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - الفاخوري يقود هجوم الأردن أمام الأرجنتين.. وميسي بديل تشكيل كأس العالم - بن بوط أساسي في مرمى الجزائر.. ولايمر يقود وسط النمسا رونالدو يبتعد عن ميسي ماييلي الحاسم

التعادل يعني التأهل للدور المقبل لكلاهما دون النظر لأي حسابات.

ويأمل منتخب الجزائر لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل ثانيا خلف الأرجنتين المتصدرة، أو التعادل على الأقل للتأهل كأفضل ثالث.

يذكر أن الخسارة تعني توديع الجزائر مبكرا من دور المجموعات.

يذكر أن الفريق الذي سيحسم المركز الثاني من تلك المباراة سيواجه إسبانيا في دور الـ 32.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

--

انتهت

ق 90+6: جوووووووووووووووول التعااااادل للنمسا

ق 90+3: جووووووووووووووول محرز

ق 60: جوووووووووووووووول محرز يسجل التعادل

ق 55: هدف ثاني للنمسا عن طريق مارسيل سابيتزر بتسديدة قوية على يسار الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووووول رفيق بلغالي يسجل هدف التعادل بمهارة رائعة

ق 40: القائم يمنع هدفا صاروخيا للجزائر

ق 28: هدف أول للنمسا عن طريق أرناتوفيتش بعد انفراد إثر تمريرة طولية ضربت الدفاع

ق 11: بطاقة صفراء لأرناتوفيتش بعد ضرب بالمرفق لعيسى ماندي

بداية اللقاء

الجزائر كأس العالم النمسا
نرشح لكم
كأس العالم - 3 لاعبين يغيبون عن مباريات دور الـ 32 بسبب الإيقاف كأس العالم - هوجو بروس ردا على الانتقادات: لا أستمع أبدا لمن يظنون أنفسهم مهمين كأس العالم - سكالوني: الأردن لم يترك لنا أي ثغرات.. ولم تفاجئني كاب فيردي كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة كأس العالم - السلامي: ظهرنا بصورة مشرفة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء كأس العالم - محرز: لم نفكر في الثأر من النمسا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد سويسرا كأس العالم - التعمري: لم نُخيب الظن.. وكان بإمكاننا تخطي دور المجموعات كأس العالم - سجل ثنائية.. محرز رجل مباراة الجزائر ضد النمسا
أخر الأخبار
كأس العالم - 3 لاعبين يغيبون عن مباريات دور الـ 32 بسبب الإيقاف 15 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - هوجو بروس ردا على الانتقادات: لا أستمع أبدا لمن يظنون أنفسهم مهمين 22 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - سكالوني: الأردن لم يترك لنا أي ثغرات.. ولم تفاجئني كاب فيردي 29 دقيقة | في المونديال
كأس العالم - بهدفه ضد الأردن.. ميسي يحطم مجموعة أرقام قياسية جديدة ساعة | في المونديال
كأس العالم - السلامي: ظهرنا بصورة مشرفة لكننا دفعنا ثمن الأخطاء ساعة | في المونديال
كأس العالم - محرز: لم نفكر في الثأر من النمسا.. وسنقدم أفضل ما لدينا ضد سويسرا ساعة | في المونديال
كأس العالم - التعمري: لم نُخيب الظن.. وكان بإمكاننا تخطي دور المجموعات ساعة | في المونديال
كأس العالم - سجل ثنائية.. محرز رجل مباراة الجزائر ضد النمسا ساعة | في المونديال
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم - إنجلترا (2)-(0) بنما.. انتصار يساوي الصدارة 2 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 3 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 4 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا
/articles/532047/انتهت-كأس-العالم-الجزائر-3-3-النمسا-تعادل-وتأهل