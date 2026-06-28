انتهت كأس العالم - الجزائر (3)-(3) النمسا.. تعادل وتأهل

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الجزائر ضد النمسا في الجولة الثالثة من المجموعة 10 لـ كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في الخامسة فجرا على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

ويدخل المنتخبان اللقاء والهدف هو التأهل لدور الـ 32، النمسا تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزائر وكلاهما يمتلك 3 نقاط.

التعادل يعني التأهل للدور المقبل لكلاهما دون النظر لأي حسابات.

ويأمل منتخب الجزائر لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل ثانيا خلف الأرجنتين المتصدرة، أو التعادل على الأقل للتأهل كأفضل ثالث.

يذكر أن الخسارة تعني توديع الجزائر مبكرا من دور المجموعات.

يذكر أن الفريق الذي سيحسم المركز الثاني من تلك المباراة سيواجه إسبانيا في دور الـ 32.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+6: جوووووووووووووووول التعااااادل للنمسا

ق 90+3: جووووووووووووووول محرز

ق 60: جوووووووووووووووول محرز يسجل التعادل

ق 55: هدف ثاني للنمسا عن طريق مارسيل سابيتزر بتسديدة قوية على يسار الحارس

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45: جوووووول رفيق بلغالي يسجل هدف التعادل بمهارة رائعة

ق 40: القائم يمنع هدفا صاروخيا للجزائر

ق 28: هدف أول للنمسا عن طريق أرناتوفيتش بعد انفراد إثر تمريرة طولية ضربت الدفاع

ق 11: بطاقة صفراء لأرناتوفيتش بعد ضرب بالمرفق لعيسى ماندي

بداية اللقاء