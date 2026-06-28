قاد فيستون ماييلي مهاجم بيراميدز، منتخب الكونغو لانتصار تاريخي على أوزبكستان في كأس العالم.

وفازت الكونغو على أوزبكستان 3-1 ضمن ختام دور المجموعات، لتضمن التأهل إلى دور الـ32.

وسجل يوان ويسا هدفين، وفيستون ماييلي هدفا لصالح منتخب الكونغو.

فيما أحرز إلدور شوموردوف هدف منتخب أوزبكستان الوحيد.

ويسا رفع رصيده إلى 3 أهداف في النسخة الحالية من كأس العالم ليتساوى مع إسماعيل صابيري لاعب المغرب، والسنغالي إسماعيلا سار.

وبذلك حققت الكونغو انتصاراها الأول في تاريخ مشاركاتها بكأس العالم.

وبهذه النتيجة رفع منتخب الكونغو رصيده إلى 4 نقاط في المركز الثالث خلف كولومبيا والبرتغال.

وتأهلت كولومبيا صدارة المجموعة 11 برصيد 7 نقاط، والبرتغال وصيفة بـ5 نقاط، ثم الكونغو ضمن أفضل ثوالث برصيد 4 نقاط.

فيما ودعت أوزبكستان بطولة كأس العالم بصفر من النقاط.

ماييلي الحاسم

فيستون ماييلي اعتاد الظهور في المواعيد الكبرى مع بيراميدز، فالمهاجم الكونغولي سجل هدف تتويج الفريق بأول لقب في تاريخه بكأس مصر أمام زد.

ثم افتتح ماييلي التسجيل لبيراميدز في نهائي دوري أبطال إفريقيا أمام ماميلودي صنداونز وقاد الفريق إلى أول لقب قاري.

وعاد ماييلي لتسجيل هدف الفوز على نهضة بركان في كأس السوبر الإفريقي، و3 أهداف هاتريك في أهلي جدة في كأس انتركونتيننتال (كأس القارات الثلاث).

لذلك لم يكن غريبا أن يترك بصمته مجددا مع منتخب بلاده، فالرجل الذي تخصص في الأهداف الحاسمة بقميص بيراميدز، عاد ليقود الكونغو الديمقراطية نحو دور الـ32 من كأس العالم.

وحل ماييلي بديلا في الدقيقة 53 ليمنح سيباستيان ديسابر مدرب الكونغو مكافأة نزوله ويسجل هدف التقدم بالنتيجة على أوزبكستان قبل أن يؤكد ويسا الفوز بإضافة هدف ثالث في الدقائق الأخيرة.



























التشكيل

شارك براين سيبينجا لأول مرة بقميص الكونغو في كأس العالم 2026. في خط الوسط.

بينما تواجد فيستون ماييلي على مقاعد البدلاء ضد أوزبكستان.

في المقابل جاءت تغييرات أوزبكستان في الوسط، وبدأ إلدور شوموردوف في الهجوم.

وصف المباراة

بدأ منتخب أوزبكستان المباراة بقوة هجومية، وكاد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة الأولى بعدما استقبل دوستونبيك خامداموف عرضية داخل منطقة الجزاء وسدد مباشرة، لكن الحارس ليونيل مباسي تألق وأبعد الكرة.

وفي الدقيقة ذاتها، سجل إلدور شومورودوف هدفًا لأوزبكستان، إلا أن الحكم ألغاه بداعي التسلل بعد العودة إلى تقنية الفيديو.

ورد منتخب الكونغو الديمقراطية في الدقيقة الثانية عن طريق يوان ويسا، الذي أطلق تسديدة من خارج منطقة الجزاء، لكنها مرت بعيدًا عن المرمى.

ونجح منتخب أوزبكستان في التقدم بالدقيقة العاشرة، بعدما مرر أكمل موزجوفوي كرة متقنة إلى إلدور شومورودوف داخل منطقة الجزاء، ليضعها بمهارة من فوق الحارس مسجلًا الهدف الأول.

وعاد منتخب الكونغو الديمقراطية سريعًا في الدقيقة 17، عندما أرسل براين سيبينجا تمريرة رائعة إلى ناثانيال مبوكو، الذي راوغ مدافعه وسدد كرة قوية سكنت الشباك، معلنًا التعادل 1-1.

واعتقد لاعبو الكونغو الديمقراطية أنهم سجلوا هدف التقدم في الدقيقة 19، لكن الحكم ألغى الهدف بعد مراجعة تقنية الفيديو بسبب وجود مخالفة في بداية الهجمة، لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

بدأ منتخب الكونغو الديمقراطية الشوط الثاني بضغط هجومي بحثًا عن هدف التعادل، لكن يوان ويسا أهدر فرصة محققة في الدقيقة 50 بعدما سدد بجوار القائم، قبل أن يرد إلدور شومورودوف بتسديدة خطيرة مرت فوق العارضة في الدقيقة 51.

وأجرى سيباستيان ديسابر أولى تغييراته بإشراك فيستون ماييلي بدلًا من سيدريك باكامبو، ليمنح هجوم الكونغو نشاطًا أكبر في الثلث الأخير.

وكاد ماييلي أن يصنع الفارق سريعًا، بعدما سدد كرة مرت بعيدة في الدقيقة 60، قبل أن يهدر يوان ويسا أخطر فرص المباراة بعدها بدقيقة واحدة، عندما فشل في تحويل كرة أمام مرمى خالٍ إلى الشباك.

وفي الدقيقة 66، حصل منتخب الكونغو الديمقراطية على ركلة جزاء بعد عرقلة أحد لاعبيه داخل المنطقة، لينجح يوان ويسا في تسجيل هدف التعادل بالدقيقة 68، معيدًا فريقه إلى أجواء اللقاء.

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وجاءت اللحظة الحاسمة في الدقيقة 78، عندما سدد ميشاك إيليا كرة ارتطمت بفيستون ماييلي وغيرت اتجاهها إلى داخل الشباك، ليُحتسب الهدف باسم مهاجم الكونغو الديمقراطية ويقلب النتيجة إلى تقدم الكونغو 2-1، وهو الهدف الذي وضع الفريق على أعتاب التأهل إلى دور الـ32.

وحسم منتخب الكونغو الديمقراطية المباراة بالهدف الثالث في الدقيقة 89، بعدما هيأ ميشاك إيليا الكرة إلى يوان ويسا على حدود منطقة الجزاء، ليسدد الأخير صاروخًا في الزاوية اليمنى للمرمى، معلنًا انتصار الفهود بنتيجة 3-1 والتأهل إلى دور الـ32.