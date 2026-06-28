رونالدو يبتعد عن ميسي

ابتعد كريستيانو رونالدو عن ليونيل ميسي في طريق الإقصائيات من كأس العالم 2026 بعدما تعادلت البرتغال مع كولومبيا سلبيا في الجولة الثالثة من المجموعة 11.

اللقاء الذي أقيم على ملعب هارك روك ستيديوم في ميامي بصافرة أسترالية من علي رضا فغاني انتهى بدون أهداف.

وحسمت كولومبيا صدارة المجموعة برصيد 7 نقاط، فيما جاء منتخب البرتغال ثانيا برصيد 5 نقاط.

وفي نفس التوقيت حسمت الكونغو الديمقراطية بطاقة التأهل لدور الـ 32 لأول مرة بالفوز على أوزبكستان 3-1 باحتلال المركز الثالث برصيد 4 نقاط، فيما تذيل المنتخب الآسيوي الترتيب بدون رصيد.

وبذلك يلتقي منتخب كولومبيا مع غانا ثالث المجموعة 12 يوم السبت 4 يوليو في الرابعة والنصف فجرا على ملعب كانساس سيتي في أمريكا.

فيما يواجه منتخب البرتغال نظيره كرواتيا يوم السبت 4 يوليو في الثانية صباحا على ملعب تورنتو في كندا.

وأخيرا يحل منتخب الكونغو الديمقراطية خصما على إنجلترا يوم الأربعاء في السابعة مساءً على ملعب أتلانتا في أمريكا.

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رونالدو يتبعد عن ميسي

عقب تسجيل رونالدو لثنائية أمام أوزبكستان وتحطيم عدة أرقام قياسية انتظر من الصحفيين أسئلة تخصه.

حينها سُئل الدون البرتغالي عن إمكانية مواجهة محتملة أمام الأرجنتين بقيادة ليونيل ميسي في ربع النهائي، فأجاب: "لا أعرف ماذا أجيب، لأن الأمر يبدو غير منطقي بعض الشيء، لكن بالتأكيد سيكون رائعا".

وعن تلقيه سؤالا آخر من مراسل بشأن تسجيل ميسي لثنائية قاطعه رونالدو ومنعه من إكمال سؤاله.

والآن وبعد احتلال المركز الثاني أصبح طريق البرتغال والأرجنتين مختلفا في الإقصائيات.

ولن يحدث سوى في فرصة وحيدة وهي المباراة النهائية، فهل تحدث تلك المواجهة الأسطورية؟

التشكيل

أجرى منتخب البرتغال تغييرا وحيدا في تشكيله، فدفع روبرتو مارتينيز بالمخضرم روبن نيفيس لاعب الهلال السعودي بدلا من جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان.

وشارك رونالدو في المباراة رقم 25 في كأس العالم متساويا مع لوثار ماتيوس أسطورة ألمانيا كثاني أكثر لاعب مشاركة في كأس العالم بعد ليونيل ميسي صاحب الـ 28 ظهور.

في المقابل بدأ جون كوردوبا أساسيا في هجوم كولومبيا بدلا من لويس سواريز.

وصف المباراة

بدأ منتخب كولومبيا مباغتا بشكل هجومي، وفي الدقيقة 2 أرسل لويس دياز عرضية لكوردوبا أهدرها بغرابة أعلى العارضة.

وفي الدقيقة 17 تألق ديوجو كوستا في التصدي لفرصة كوردوبا.

وشتت روبن نيفيش تصويبة قوية من جون أرياس من أمام خط المرمى مانعا تقدم الكولومبيين.

وكاد برونو فيرنانديز أن يسجل هدف التقدم للبرتغال بتسديدة قوية أبعدها كاميلو فارجاس في الدقيقة 40.

وحاول جواو فيليكس بمجهود فردي وتسديدة على الطائر تسجيل هدف البرتغال الأول لكن كرته علت العارضة.

شوط أول انتهى بالتعادل السلبي بين الفريقين.

في الشوط الثاني حاول ريتشارد ريوس لكن تصويبته على الطائر مرت بجوار القائم الأيمن في الدقيقة 62.

ثم أطلق جوستافو بويرتا كرة قوية مرت بجوار القائم الأيسر في ظل محاولات الكافيتيروس المستمرة.

اعتمد منتخب البرتغال على المرتدات خاصة مع مشاركة رافائيل لياو لكن دون خطورة محققة.

واهتزت الشباك في الدقيقة 90+1 عن طريق دافينسون سانشيز برأسية لكن الحكم المساعد أشهر رايته بداعي التسلل.

وعقب انتظار تأكيد تقنية الفيديو أيدت قرار الحكم على أجزاء بسيطة من قدم قائد دفاع كولومبيا لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي.

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