تشكيل كأس العالم - الفاخوري يقود هجوم الأردن أمام الأرجنتين.. وميسي بديل

الأحد، 28 يونيو 2026 - 04:14

كتب : FilGoal

عودة فاخوري - منتخب الأردن

يتواجد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي على مقاعد بدلاء منتخب بلاده في مواجهة الأردن.

ويلعب الأردن أمام الأرجنتين بعد قليل ضمن ختام دور المجوعات لحساب المجموعة العاشرة.

ويعتمد ليونيل سكالوني مدرب الأرجنتيني على الثنائي جوليان ألفاريز، ولاوتارو مارتينيز في قيادة هجوم فريقه أمام الأردن.

وجاء تشكيل الأرجنتين لمواجهة الأردن كالتالي:

الحارس: إيميليانو مارتينيز

الدفاع: ماركوس سينيسي – نيكولاس أوتامندي – نيكولاس تاجليافيكو

الوسط: لياندرو باريديس - جيوفاني لو سيلسو - إكسيكييل بالاسيوس - نيكو باز

الهجوم: جوليانو سيميوني – لاوتارو مارتينيز – جوليان ألفاريز.

في المقابل يعتمد جمال السلامي مدرب الأردن، على عودة الفاخوري لاعب بيراميدز في قيادة الهجوم إلى جانب موسى التعمري وعلي علوان.

حراسة المرمى: يزيد أبو ليلى

الدفاع: عبد الله نصيب – يزن العرب – حسام أبو دهب – إحسان حداد

الوسط: نور الدين الروابدة – مهند أبو طه – نزار الرشدان

الهجوم: علي علوان – موسى التعمري – عودة الفاخوري.

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