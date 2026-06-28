تشكيل كأس العالم - بن بوط أساسي في مرمى الجزائر.. ولايمر يقود وسط النمسا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 04:09

كتب : FilGoal

احتفال هدف نذير بن بوعلي - الجزائر ضد الأردن

يبدأ أسامة بن بوط في حراسة مرمى الجزائر بدلا من لوكا زيدان في مواجهة النمسا الحاسمة في الجولة الأخيرة من دور المجموعات لـ كأس العالم 2026.

وتبدأ المباراة في الخامسة فجرا على ملعب أروهيد في مدينة كانساس سيتي الأمريكية.

وعاد نبيل بنطالب وحسام عوار إلى وسط ملعب الجزائر، في المقابل يبدأ ماركو أرناتوفيتش في هجوم النمسا.

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ويبدأ كونراد لايمر في الوسط بدلا من مركز الظهير أمام الأرجنتين.

وجاء تشكيل الجزائر

حراسة المرمى: أسامة بن بوط

الدفاع: جوين حجام – رامي بنسبعيني – عيسى ماندي – رفيق بلغالي

الوسط: إبراهيم مازا -نبيل بنطالب – حسام عوار

الهجوم: فارس شايبي – أمين جويري – رياض محرز

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فيما جاء تشكيل النمسا

الحارس: ألكساندر شلاجر

الدفاع: فيليب مويني – ديفيد ألابا – فيليب لينهارت – ستيفان بوش

الوسط: نيكولاس سيوالد – شافير شلاجر

أمامهما: رومانو شميد – كونراد لايمر – مارسيل سابيتزر

الهجوم: ماركو أرناتوفيتش

ويدخل المنتخبان اللقاء والهدف هو التأهل لدور الـ 32، النمسا تحتل المركز الثاني بفارق الأهداف عن الجزائر وكلاهما يمتلك 3 نقاط.

التعادل يعني التأهل للدور المقبل لكلاهما دون النظر لأي حسابات.

ويأمل منتخب الجزائر لتحقيق الفوز من أجل ضمان التأهل ثانيا خلف الأرجنتين المتصدرة، أو التعادل على الأقل للتأهل كأفضل ثالث.

يذكر أن الخسارة تعني توديع الجزائر مبكرا من دور المجموعات.

يذكر أن الفريق الذي سيحسم المركز الثاني من تلك المباراة سيواجه إسبانيا في دور الـ 32.

ويتصدر منتخب الأرجنتين المجموعة برصيد 6 نقاط، قبل لقاء الأردن في نفس التوقيت الذي يتذيل الترتيب بدون نقاط وانتهت آماله.

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