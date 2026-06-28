كأس العالم - سجل وصنع.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وبنما

الأحد، 28 يونيو 2026 - 03:48

كتب : FilGoal

جود بيلينجهام - رجل مباراة إنجلترا ضد بنما

حصل جود بيلينجهام على جائزة رجل مباراة إنجلترا ضد بنما في كأس العالم.

جود بيلينجهام

النادي : ريال مدريد

أمريكا 2026

وفازت إنجلترا على بنما 2-0 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 12.

وسجل جود بيلينجهام هدفا وصنع آخر للهداف هاري كين، ليضمن منتخب الأسود الثلاثة صدارة الترتيب.

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الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ويليه منتخب كرواتيا بـ 6 نقاط بعد فوزها الثمين 2-1 على غانا ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.

وتأهلت المنتخبات الثلاثة على الترتيب إلى دور الـ32، فيما ودع منتخب بنما البطولة بصفر من النقاط.

أرقام بيلينجهام أمام بنما

الأهداف: 1

صناعة أهداف: 1

التسديدات: 2

تمريرات دقيقة: 37/43 (86%)

كاس العالم جود بيلينجهام
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