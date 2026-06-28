كأس العالم - سجل وصنع.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وبنما
الأحد، 28 يونيو 2026 - 03:48
كتب : FilGoal
حصل جود بيلينجهام على جائزة رجل مباراة إنجلترا ضد بنما في كأس العالم.
جود بيلينجهام
النادي : ريال مدريد
وفازت إنجلترا على بنما 2-0 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 12.
وسجل جود بيلينجهام هدفا وصنع آخر للهداف هاري كين، ليضمن منتخب الأسود الثلاثة صدارة الترتيب.
الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ويليه منتخب كرواتيا بـ 6 نقاط بعد فوزها الثمين 2-1 على غانا ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.
وتأهلت المنتخبات الثلاثة على الترتيب إلى دور الـ32، فيما ودع منتخب بنما البطولة بصفر من النقاط.
أرقام بيلينجهام أمام بنما
الأهداف: 1
صناعة أهداف: 1
التسديدات: 2
تمريرات دقيقة: 37/43 (86%)
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