كأس العالم - سجل وصنع.. بيلينجهام رجل مباراة إنجلترا وبنما

حصل جود بيلينجهام على جائزة رجل مباراة إنجلترا ضد بنما في كأس العالم.

جود بيلينجهام النادي : ريال مدريد أمريكا 2026

وفازت إنجلترا على بنما 2-0 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 12.

وسجل جود بيلينجهام هدفا وصنع آخر للهداف هاري كين، ليضمن منتخب الأسود الثلاثة صدارة الترتيب.

الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ويليه منتخب كرواتيا بـ 6 نقاط بعد فوزها الثمين 2-1 على غانا ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.

وتأهلت المنتخبات الثلاثة على الترتيب إلى دور الـ32، فيما ودع منتخب بنما البطولة بصفر من النقاط.

أرقام بيلينجهام أمام بنما

الأهداف: 1

صناعة أهداف: 1

التسديدات: 2

تمريرات دقيقة: 37/43 (86%)