كأس العالم - أبو زهرة: نبحث إمكانية التقدم بالتماس على إنذار مهند لاشين

كشف مصطفى أبو زهرة عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة المصري، ورئيس بعثة المنتخب في كاس العالم، حقيقة التقدم بالتماس ضد البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهند لاشين ضد إيران.

وحصل لاشين على بطاقة صفراء أمام إيران وهى الثانية له في دور المجموعات ليتأكد غيابه ضد أستراليا في دور الـ32.

وقال مصطفى أبو زهرة عضو اتحاد الكرة عبر إم بي سي مصر 2: "إداريو منتخب مصر يدرسون التقدم بالتماس لرفع البطاقة الصفراء التي حصل عليها مهند لاشين أمام إيران، وفي حال التأكد من وجود فرصة لقبول الالتماس سيتخذون هذه الخطوة".

وعن مجموع الماكفأة المالية التي سيحصل عليها منتخب مصر بعد التأهل لدور الـ32 أوضح: "حصلنا على 2.5 مليون دولار قبل البطولة، وسنحصل على 11.5 مليون دولار بعد التأهل لدور الـ32 ليصل المجموعة إلى 14 مليون دولار حتى الآن".

ويلعب منتخب مصر ضد أستراليا يوم 3 يوليو المقبل ضمن دور الـ32 لبطولة كأس العالم.

وكانت مصر قد تعادلت مع إيران بهدف لكل فريق في ختام دور المجموعات.

وسجل محمود صابر هدف مصر خلال المباراة، ليصبح سابع لاعب تاريخيا يسجل لمنتخب مصر في المونديال.

وتأهل منتخب مصر من دور المجموعات لأول مرة في تاريخ مشاركاته بكأس العالم.

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