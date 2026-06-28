كأس العالم - مدرب كندا يعلن مشاركة ديفيز أمام جنوب إفريقيا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 03:25

كتب : FilGoal

جيسي مارش - كندا

أعلن جيسي مارش مدرب كندا مشاركة ألفونسو ديفيز أمام جنوب إفريقيا في أولى مباريات دور الـ 32 من كأس العالم 2026.

وغاب ظهير بايرن ميونيخ عن المشاركة مع كندا في دور المجموعات بسبب عدم تعافيه من الإصابة.

وقال جيسي مارش مدرب كندا في المؤتمر الصحفي قبل لقاء جنوب إفريقيا: "أًصبح ألفونسو ديفيز جاهزا وبحالة جيدة للمشاركة، أعتقد أنها لحظة رائعة ودفعة كبيرة للفريق".

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وأضاف "هدفي كان الحفاظ عليه، عليك أن تعامل اللاعبين كما لو كانوا سيارات فيراري".

ومن جانبه قال ديفيز: "إذا رأى المدرب أن الظروف مواتية، فسأكون قادرا على المشاركة ومساعدة الفريق. متحمس جدا للعودة الآن. سأكون جاهزا متى ما رأى المدرب ذلك مناسبا".

وتعرض ديفيز لإصابة في أوتار الركبة في مايو أثناء لعبه مع بايرن ميونيخ في نصف نهائي دوري أبطال أوروبا.

وغاب عن ديفيز مباريات كندا الـ 3 في دور المجموعات والتي أنهت مشوار الفريق في المركز الثاني خلف سويسرا برصيد 4 نقاط.

وبدأ منتخب كندا مشواره بالتعادل مع البوسنة 1-1 ثم الفوز على قطر 6-0 ثم الخسارة من سويسرا 2-1.

ويلتقي منتخب كندا مع جنوب إفريقيا الأحد في العاشرة مساء على ملعب لوس أنجلوس بأمريكا.

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