مصدر من الأهلي لـ في الجول: مفاوضات انتقال تريزيجيه للرياض السعودي ما زالت قائمة

كشف مصدر من النادي الأهلي حقيقة التوصل لاتفاق نهائي مع الرياض السعودية بشأن ضم محمود حسن تريزيجيه بداية من الموسم المقبل.

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وترددت أنباء عن توصل الرياض إلى اتفاق مع تريزيجيه، مع تنازل الدولي المصري عن 300 ألف دولار من مستحقاته لدى الأهلي.

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com :"ما يتردد عن تنازل تريزيجيه عن 300 ألف دولار والانتقال إلى الرياض السعودي غير صحيح".

وأضاف "المفاوضات ما زالت قائمة بين جميع الأطراف، في انتظار التوصل إلى اتفاق نهائي وإتمام الصفقة".

وأفادت جريدة الرياضية السعودية في وقت سابق أن توصل إدارة الرياض إلى اتفاق مع الأهلي وتريزيجيه يتوقف على مبلغ مليون ونصف المليون دولار.

وأضاف التقرير أن المفاوضات لم تفضِ إلى اتفاق بعد، نتيجة اختلافات مالية بين العرض المقدّم والقيمة المالية التي يطلبها كل منهما.

وأوضح التقرير أن عرض الرياض وصل إلى مليون دولار للأهلي، أقل بنصف مليون مما يطلبه النادي للموافقة على إتمام الصفقة.

بينما تعرض إدارة النادي السعودي على تريزيجيه عقدا بقيمة مليوني دولار، فيما يشترط اللاعب 3 ملايين لإتمام التوقيع.

ويرتبط الجناح البالغ من العمر 31 عامًا بعقد مع الأهلي يمتد حتى صيف 2030.

وانضم تريزيجيه إلى الأهلي في فترة الانتقالات الصيفية الماضية قادما من طرابزون سبور التركي.

وتأسس تريزيجيه في الأهلي قبل خروجه إلى عدة تجارب خارج مصر.

وشارك تريزيجيه في 32 مباراة خلال الموسم المنقضي مع الأهلي وسجل 18 هدفا وصنع هدفا.

وفاز اللاعب البالغ من العمر 31 عاما بجائزة هداف دوري أبطال إفريقيا للموسم المنقضي بتسجيله 6 أهداف.