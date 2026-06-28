كأس العالم - أول الراحلين بعد نهاية المشوار.. استقالة كلارك من تدريب اسكتلندا

الأحد، 28 يونيو 2026 - 02:53

كتب : FilGoal

ستيف كلارك - اسكتلندا

أعلن الاتحاد الاسكتلندي تقدم ستيف كلارك المدير الفني لـ منتخب اسكتلندا باستقالته عقب نهاية المشوار في كأس العالم 2026.

وانتهت آمال منتخب اسكتلندا في الوصول لدور الـ 32 من كأس العالم بعدما احتل المركز الثالث في المجموعة الثالثة خلف البرازيل والمغرب.

وودع منتخب اسكتلندا البطولة مبكرا بعدما تفوق عليه أكثر من منتخب في نتائج أفضل فرق احتلت المركز الثالث في كأس العالم.

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وأصبح كلارك أول مُدرب يُقال من منصبه عقب نهاية المشوار المبكر في كأس العالم 2026.

وأعاد كلارك منتخب اسكتلندا للمشاركة في كأس العالم بعد غياب دام 28 عاما.

كما قادهم لتحقيق الفوز الأول في كأس العالم بعد الانتصار على هايتي بهدف دون رد في اللقاء الأول.

وقال كلارك في رسالة عقب رحيله: "أكثر ما يُؤثر فيّ خلال الوداع هو لاعبيّ، لولاهم لما كنا لنحظى بأي من الذكريات التي جمعناها منذ عام 2019 وحتى الآن".

وأضاف "إنهم يستحقون كل الثناء والإشادة التي يتلقونها، وكان لي شرف عظيم أن أصبح مدربهم. شكرًا لكم، وأتمنى التوفيق لخلفي".

وقاد كلارك منتخب اسكتلندا في 81 مباراة فاز في 36 وتعادل في 16 وخسر 29.

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