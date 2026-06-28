انتهت في كأس العالم - الكونغو (3)-(1) أوزبكستان.. تأهل تاريخي

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الكونغو ضد أوزبكستان في الجولة الثالثة للمجموعة 11 من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثانية والنصف صباحا ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 11.

ويحتاج منتخب الكونغو للفوز ورفع رصيده إلى 4 نقاط للدخول ضمن حسابات التأهل لدور الـ32.

لمتابعة مباراة الكونغو ضد أوزبكستان دقيقة بدقيقة من هنا.

ق10 جووول أول لأوزبكستان في مرمى الكونغو الديمقراطية عن طريق إلدور شوموردوف.