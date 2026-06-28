قاد جود بيلينجهام منتخب إنجلترا للانفراد بصدارة ترتيب المجموعة الثانية عشر من كأس العالم بالفوز على بنما.

وفازت إنجلترا على بنما 2-0 ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 12.

وسجل جود بيلينجهام هدفا وصنع آخر للهداف هاري كين، ليضمن منتخب الأسود الثلاثة صدارة الترتيب.

الفوز رفع رصيد إنجلترا إلى 7 نقاط في صدارة الترتيب، ويليه منتخب كرواتيا بـ 6 نقاط بعد فوزها الثمين 2-1 على غانا ثالث الترتيب برصيد 4 نقاط.

وتأهلت المنتخبات الثلاثة على الترتيب إلى دور الـ32، فيما ودع منتخب بنما البطولة بصفر من النقاط.

الألماني

في صيف 2025 بدأت الأزمة بين توماس توخيل مدرب منتخب إنجلترا وجود بيلينجهام ، عندما وصف المدرب الألماني بعض تصرفات لاعب ريال مدريد داخل الملعب بأنها "منفرة" أو "مقززة"، وهي الكلمة التي أثارت عاصفة من الجدل في إنجلترا وفتحت باب الحديث عن وجود خلاف بين الطرفين.

وزادت التكهنات بعد ذلك عندما استبعد توخيل بيلينجهام من معسكر منتخب إنجلترا في أكتوبر 2025، رغم عودته للمشاركة مع ريال مدريد، وهو ما اعتبره البعض عقوبة غير معلنة بسبب التوتر بينهما.

بيلينجهام مر بفترة صعبة مع ريال مدريد لكن توخيل ظهر في هذا التوقيت ليؤكد أن منتخب إنجلترا يكون في وضع أقوى بوجود لاعب الوسط، وأنه لا توجد أي خلافات شخصية بينهما، لتُطوى صفحة التوتر بين المدرب الألماني ونجم ريال مدريد قبل خوض الأسود الثلاثة لكأس العالم.

توخيل صاحب العقلية الألمانية نجح في شحن طاقات جود بيلينجهام قبل خوض كأس العالم، وجاءت المكافأة أمام بنما، إذ سجل هدفا وصنع آخر لهاري كين نجم بايرن ميونيخ الألماني في مباراة كانت معقدة في شوطها الأول على الأسود الثلاثة.

توخيل قاد إنجلترا إلى تخطي دور المجموعات والتأهل لدور الـ32، ولكن حلمه الأكبر يبقى رفع كأس العالم الغائبة عنها منذ عام 1966، كما صرح قبل انطلاق البطولة فهل ينجح الألماني في ذلك؟.

التشكيل

اعتمد توماس توخيل على جود بيلينجهام، وبوكايو ساكا، وهاري كين في التشكيل الأساسي لمواجهة بنما.

فيما قاد توماس رودريجيز هجوم المنتخب البنمي أمام إنجلترا.

وصف المباراة

بدأ منتخب إنجلترا المباراة بضغط هجومي على مرمى بنما بحثا عن التسجيل مبكرا ولكن دون خطورة حقيقية.

وحاول بوكايو ساكا إرسال كرة أرضية داخل منطقة الجزاء، لكن دفاع بنما تدخل في الوقت المناسب وأبعد الخطورة في الدقيقة 19.

وكاد جود بيلينجهام أن يمنح إنجلترا التقدم بعدما أطلق تسديدة قوية، لكنها افتقدت الدقة ومرت بجوار القائم الأيمن.

وسدد رودريجيز مهاجم بنما تسديدة صاروخية مرت قريبة من مرمى منتخب إنجلترا.

وواصل منتخب إنجلترا مع بداية الشوط الثاني الضغط هجومي بحثا عن هدف التقدم.

وكاد ماركوس راشفورد أن يفتتح التسجيل في الدقيقة 55 بعدما توغل داخل منطقة الجزاء وسدد كرة مرت بجوار القائم الأيسر.

ورد منتخب بنما في الدقيقة 56 عن طريق خوسيه رودريجيز، الذي سدد كرة من على حدود منطقة الجزاء، لكنها مرت بجوار القائم الأيمن لمرمى جوردان بيكفورد.

وفي الدقيقة 57، أهدر هاري كين فرصة محققة للتسجيل بعدما استغل كرة داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة، إلا أن الحارس أورلاندو موسكيرا تألق وأبعد الكرة.

وتمكن منتخب إنجلترا من فك شفرة الدفاع البنمي في الدقيقة 62، بعدما نفذ بوكايو ساكا ركلة ركنية متقنة قابلها جود بيلينجهام بتسديدة داخل منطقة الجزاء سكنت الشباك معلنًا تقدم الأسود الثلاثة بهدف دون رد.

وأجرى توماس توخيل عدة تغييرات لتنشيط صفوفه، قبل أن ينجح المنتخب الإنجليزي في تعزيز تقدمه بالدقيقة 67، عندما أرسل جود بيلينجهام عرضية متقنة داخل منطقة الجزاء حولها هاري كين إلى الشباك من مسافة قريبة مسجلًا الهدف الثاني.

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وحاول منتخب بنما العودة إلى المباراة، وكاد مايكل موريلو أن يقلص الفارق في الدقيقة 64، لكن تسديدته مرت بعيدًا عن المرمى، كما أهدر إسماعيل دياز أكثر من فرصة، أبرزها في الدقيقة 76 عندما سدد كرة طائرة فوق العارضة.

وشهدت الدقائق الأخيرة محاولات إنجليزية لإضافة الهدف الثالث، إذ سدد ماركوس راشفورد كرة بعيدة عن المرمى في الدقيقة 87، قبل أن يهدر نوني مادويكي فرصة محققة في الوقت بدل الضائع بعدما سدد مباشرة في يد الحارس.

وفي الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلًا من الضائع، سجل خوسيه فاخاردو هدفًا لصالح بنما، لكن حكم المباراة ألغاه بداعي التسلل، لتنتهي المواجهة بفوز إنجلترا بهدفين دون رد.