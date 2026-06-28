مباشر كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) البرتغال.. كوستا يمنع فرصة أرياس

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كولومبيا ضد البرتغال في الجولة الثالثة للمجموعة 11 من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثانية والنصف صباحا على ملعب هارك روك ستيديوم في ميامي بصافرة أسترالية من علي رضا فغاني.

وضمن منتخب كولومبيا التأهل برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 4 نقاط وتأهل سلفا.

لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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ق 66: كوستا يتصدى لتصويبة أرياس

ق 62: عرضية أرضية من الجهة اليمنى وتسديدة جيمس تمر بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تمريرة طولية يستلمها جواو فيليكس على الصدر وسدد على الطائر كرة علت العارضة

ق 39: تصويبة قوية من برونو يمنعها فارجاس ببراعة ومتابعة رونالدو ترتطم بالدفاع

ق 21: روبن نيفيز يشتت تصويبة أرياس من على خط المرمى

ق 1: عرضية من لويس دياز ومحاولة كوردوبا تعلو العارضة

بداية اللقاء