انتهت كأس العالم - كولومبيا (0)-(0) البرتغال.. تعادل سلبي

الأحد، 28 يونيو 2026 - 02:18

كتب : FilGoal

جون أرياس - جواو فيليكس - نونو مينديش - كولومبيا - البرتغال

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة كولومبيا ضد البرتغال في الجولة الثالثة للمجموعة 11 من كأس العالم 2026.

ويبدأ اللقاء في الثانية والنصف صباحا على ملعب هارك روك ستيديوم في ميامي بصافرة أسترالية من علي رضا فغاني.

وضمن منتخب كولومبيا التأهل برصيد 6 نقاط، فيما يحتل منتخب البرتغال المركز الثاني برصيد 4 نقاط وتأهل سلفا.

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لمتابعة المباراة دقيقة بدقيقة من هنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا.

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انتهت

ق 90+1: هدف قاتل لكولومبيا عن طريق دافينسون سانشيز ولكن الحكم المساعد يشهر رايته للتسلل

ق 66: كوستا يتصدى لتصويبة أرياس

ق 62: عرضية أرضية من الجهة اليمنى وتسديدة جيمس تمر بجوار القائم بقليل

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 40: تمريرة طولية يستلمها جواو فيليكس على الصدر وسدد على الطائر كرة علت العارضة

ق 39: تصويبة قوية من برونو يمنعها فارجاس ببراعة ومتابعة رونالدو ترتطم بالدفاع

ق 21: روبن نيفيز يشتت تصويبة أرياس من على خط المرمى

ق 1: عرضية من لويس دياز ومحاولة كوردوبا تعلو العارضة

بداية اللقاء

كولومبيا البرتغال كأس العالم
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