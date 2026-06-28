اهتزت يا كيروش

الأحد، 28 يونيو 2026 - 02:06

كتب : عبد الرحمن فوزي

غانا ضد كرواتيا

حقق منتخب كرواتيا الفوز على غانا بهدفين مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب لينكولن فاينانشيال فيلد بالجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

الفوز رفع رصيد كرواتيا للنقطة السادسة لتتأهل في المركز الثاني، بينما تأهلت غانا بالمركز الثالث برصيد 4 نقاط.

سجل ثنائية كرواتيا كل من بيتار سوسيتش ونيكولا فلاسيتش، بينما أحرز ديريك لوكاسين هدف غانا.

اهتزت يا كيروش

من المعروف عن كارلوس كيروش مدرب منتخب غانا اهتمامه بالتأمين الدفاعي خلال مباريات الفرق التي يقود تدريبها، وهو ما ظهر مع غانا منذ بداية البطولة.

منتخب غانا ظهر بدفاع صلب في أول مباراتين ضد بنما وإنجلترا وبالفعل تمكن من الخروج بشباك نظيفة في المباراتين.

وفي المباراة الثالثة اهتزت شباك غانا أخيرا تحت قيادة كيروش بكأس العالم لأول مرة بعد أن كان قريبا من التأهل دون استقبال أي هدف كأول منتخب إفريقي يحققها بدور مجموعات كأس العالم.

هدف كرواتيا الأول كان بتسديدة من خارج منطقة الجزاء، ليصل عدد الأهداف من خارج البطولة خلال النسحة الحالية إلى 28، لتصبح النسخة الأكثر تسجيلا للأهداف من خارج منطقة الجزاء منذ عام 1994 في أمريكا عندما سجل 30 هدفا.

على الجانب الآخر كان هدف غانا هو الهدف رقم 200 خلال النسخة الحالية من كأس العالم، لتستمر النسخة في تحقيق الرقم القياسي كأكثر بطولة كأس عالم سجل بها أهداف على الإطلاق.

التشكيل

بدأ منتخب كرواتيا بأنطوان سيمينيو في خط الهجوم، بينما قاد لوكا مودريتش وسط كرواتيا.

أحداث المباراة

كرواتيا سيطرت على المباراة من البداية ولكن دون خطورة تذكر في الدقائق الأولى.

وبالدقيقة 16 سدد فلاسيتش تسديدة أرضية قوية ارتدت من القائم.

وتقدمت كرواتيا بالهدف الأول عن طريق بيتار سوسيتش بالدقيقة 31 بتسديدة أرضية قوية فشل الحارس في التعامل معها.

وكاد سيمينيو أن يتعادل لغانا بالدقيقة 40 بتسديدة جاورت المرمى.

في الشوط الثاني تحولت السيطرة إلى غانا التي التي رغبت في تسجيل التعادل.

وأسفرت سيطرة غانا عن تسجيل التعادل عن طريق ديريك لوكاسين بعد ركلة حرة نفذها إرنيست نواماه داخل منطقة الجزاء.

وفي الدقيقة 81 كاد باساليتش أن يسجل بتسديدة صاروخية ولكن كرته تصدى لها الحارس أساسي وحولها إلى ركنية.

ومن الركنية نجح فلاسيتش في تسجيل الهدف الثاني برأسية بعد عرضية من لوكا مودريتش.

وأصبح مودريتش أكبر لاعب يصنع هدفا في تاريخ كأس العالم منذ عام 1966 بعمر 40 عاما و291 يوما.

بعد الهدف لم تتراجع كرواتيا تلك المرة للحفاظ على النتيجة كما حدث بعد الهدف الأول ولكن الضغط الكرواتي زاد لمحاولة تسجيل الهدف الثالث.

ونجح منتخب كرواتيا في الحفاظ على نظافة شباكه في باقي دقائق المباراة ليحقق الفوز ويتأهل كلا المنتخبين معا.

وسيلعب منتخب كرواتيا في دور الـ 32 ضد صاحب المركز الثاني من المجموعة الـ 11 والتي تضم البرتغال وكولومبيا، بينما يلعب منتخب غانا مع متصدر المجموعة ذاتها.

كرواتيا غانا كأس العالم 2026
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