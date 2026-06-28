تشكيل كأس العالم - تغييرات في الوسط لـ الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان

الأحد، 28 يونيو 2026 - 01:54

كتب : FilGoal

منتخب الكونغو الديمقراطية

أجرى منتخبا الكونغو الديمقراطية وأوزبكستان تغييرات في التشكيل قبل المواجهة الأخيرة من المجموعة 11 من كأس العالم 2026.

ويلتقي الفريقان على ملعب مرسيدس بنز أرينا في الثانية والنصف مساءً.

ويشارك براين سيبينجا لأول مرة بقميص الكونغو في كأس العالم 2026. في خط الوسط.

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في المقابل جاءت تغييرات أوزبكستان في الوسط، ويبدأ إلدور شوموردوف في الهجوم.

ويحتاج منتخب الكونغو للفوز فقط من أجل خطف بطاقة التأهل، فيما انتهت آمال أوزبكستان بعد الخسارة في أول مباراتين.

وجاء تشكيل الكونغو الديمقراطية

حراسة المرمى: ليونيل مباسي

الدفاع: آرون وان بيساكا - أكسيل توانزيبي - شانسيل مبيمبا - آرثر ماسواكو

الوسط: ناثاينيل مبوكو - صامويل موتوسامي – نواه صديقي – براين سيبينجا

الهجوم: يوان ويسا - سيدريك باكامبو

فيما جاء تشكيل أوزبكستان

حراسة المرمى: عبد الواحد نعمتوف

الدفاع: عبد القادر خوسانوف – جاهونجير أوروزوف - رستم أشورماتوف

الوسط: خوزيأكبر عليزانوف – أكمل موزجوفوي - أوتابيك شوكوروف - شيرزود نصراللييف

الهجوم: عباسبك فيزولايف - إلدور شوموردوف – دوستونبيك خامداموف

ويتصدر منتخب كولومبيا ترتيب المجموعة برصيد 6 نقاط، ويليه البرتغال برصيد 4 نقاط قبل المباراة المرتقبة بينهما.

فيما يحتل منتخب الكونغو المركز الثالث برصيد نقطة وحيدة، فيما يتذيل أوزبكستان الترتيب بدون رصيد.

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كأس العالم الكونغو الديمقراطية أوزبكستان
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