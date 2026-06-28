تشكيل كأس العالم - تغيير وحيد في البرتغال.. ولويس دياز يقود كولومبيا

أجرى روبرتو مارتينيز مدرب البرتغال تبديلا وحيدا على تشكيل فريقه الذي سيخوض مباراة كولومبيا.

ويلعب منتخب البرتغال ضد كولومبيا بعد قليل ضمن ختام دور المجموعات لحساب المجموعة 11 من كأس العالم.

ودفع مارتينيز، بالمخضرم روبن نيفيس لاعب الهلال السعودي بدلا من جواو نيفيس لاعب باريس سان جيرمان.

فيما يقود كريستيانو رونالدو الهجوم إلى جانب جواو فيليكس وبيدرو نيتو.

في المقابل يعتمد منتخب كولومبيا على الثنائي جيمس رودريجيز، ولويس دياز في قيادة خط هجومه ضد البرتغال.

وجاء تشكيل منتخب البرتغال لمواجهة كولومبيا كالتالي:

الحارس: ديوجو كوستا.

الدفاع: جواو كانسيلو - روبن دياز - ريناتو فييجا - نونو مينديز.

الوسط: روبن نيفيس - فيتينيا - برونو فيرنانديز.

الهجوم: بيدرو نيتو - كريستيانو رونالدو - جواو فيليكس.

فيما جاء تشكيل منتخب كولومبيا لمواجهة البرتغال كالتالي:

حراسة المرمى: كاميلو فارجاس

الدفاع: سانتياجو أرياس – دافينسون سانشيز – جون لوسيمي – ديفر ماتشادو- جوستافو بويرتا

الوسط: جيفرسون ليرما – جيمس رودريجيز

الهجوم: جون أرياس – جون كوردوبا – لويس دياز.

ويحتل منتخب البرتغال المركز الثاني بجدول ترتيب المجموعة برصيد 4 نقاط، وبفارق نقطتين عن كولومبيا صاحبة الصدارة بعد أول جولتين.

شجع واستمتع في آن واحد، اضغط هنا للعب، وتشجيع منتخبك المفضل في كل مباراة بآن واحد.