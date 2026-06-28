رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: ضممنا صفقات جديدة.. وجددنا عقد محمود علاء

الأحد، 28 يونيو 2026 - 00:01

كتب : هاني العوضي

محمد سلامة رئيس الاتحاد السكندري

كشف الاتحاد السكندري برئاسة محمد سلامة، عن ملامح خطة النادي خلال فترة الانتقالات، مؤكدا إتمام عدد من الصفقات والتحرك لتدعيم مراكز محددة.

وقال محمد سلامة في تصريحات لـFilGoal.com: "الاتحاد السكندري نجح في ضم حسام حسن، وكذلك معتز محمد لاعب الأهلي مواليد 2005".

وواصل "تم تجديد التعاقد مع محمود علاء بعد تخفيض قيمة عقده بنسبة 30%، في خطوة تهدف لتحقيق التوازن المالي ودعم استقرار الفريق".

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وأردف "الإدارة تعمل حاليًا على التعاقد مع لاعب وسط مدافع إفريقي، بالإضافة إلى ظهير أيمن إفريقي، لاستكمال احتياجات الفريق الفنية".

وكشف "النادي يسعى بقوة لضم يسري وحيد، المفاوضات ليست سهلة في ظل التزامات مالية قائمة".

وواصل "هناك مستحقات خارجية يسعى النادي للحصول عليها في أسرع وقت ممكن لدعم فريق الكرة".

وأتم "النادي أصبح على بُعد خطوة واحدة من إنشاء مول تجاري بفرع النادي الجديد، مؤكدا أن محافظ الإسكندرية يتابع الملف باهتمام، وأن النائب أحمد رأفت، عضو مجلس النواب ومجلس إدارة النادي، يقود العمل في هذا الملف بشكل مميز".

ويسعى نادي الاتحاد السكندري لطمأنة جماهيره بأن الفترة المقبلة ستكون مميزة للفريق السكندري.

وأنهى الاتحاد السكندري الموسم الماضي في المركز العاشر بمناطق تفادي الهبوط برصيد 36 نقطة.

الاتحاد السكندري محمد سلامة
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