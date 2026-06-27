مباشر كأس العالم - كرواتيا (0)-(0) غانا.. بداية المباراة
السبت، 27 يونيو 2026 - 23:44
كتب : FilGoal
يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كرواتيا ضد غانا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.
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بداية المباراة
بداية المباراة بعد قليل
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