انتهت كأس العالم - كرواتيا (2)-(1) غانا

السبت، 27 يونيو 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

إيفان بيرسيتش - كرواتيا ضد بنما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كرواتيا ضد غانا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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نهاية المباراة

ق82. جوووول الثاني لكرواتيا عن طريق نيكولا فلاسيتش برأسية بعد ركنية نفذها لوكا مودريتش.

ق81. أساري يتألق ويمنع تسديدة قوية من باساليتش.

ق74. جووووول بعد العودة لتقنية الفيديو التي أظهرت عدم وجود تسلل.

ق72. هدف غير محتسب لغانا عن طريق ديريك لوكاسين بداعي التسلل.

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. تسديدة من سيمينيو تمر بجوار القائم.

ق31. جوووول أول لكرواتيا عن طريق بيتار سوسيت بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق16. تسديدة قوية من فلاسيتش ترتد من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كرواتيا غانا كأس العالم 2026
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