مباشر كأس العالم - كرواتيا (1)-(0) غانا.. الشوط الثاني

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كرواتيا ضد غانا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

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بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. تسديدة من سيمينيو تمر بجوار القائم.

ق31. جوووول أول لكرواتيا عن طريق بيتار سوسيت بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق16. تسديدة قوية من فلاسيتش ترتد من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل