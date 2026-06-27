مباشر كأس العالم - كرواتيا (1)-(0) غانا.. الشوط الثاني

السبت، 27 يونيو 2026 - 23:44

كتب : FilGoal

إيفان بيرسيتش - كرواتيا ضد بنما

يقدم لكم FilGoal.com تغطية مباشرة لمواجهة كرواتيا ضد غانا في الجولة الثالثة من دور مجموعات كأس العالم 2026.

تابع المباراة دقيقة بدقيقة من هنا

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أخبار متعلقة:
تشكيل كأس العالم - بوديمير يقود هجوم كرواتيا.. وسيمينيو أساسي مع غانا كأس العالم - مؤتمر كيروش: سنقاتل أمام كرواتيا.. ونريد الفوز دون استقبال هدف كأس العالم - رغم الخسارة.. كريستيان مارتينيز رجل مباراة بنما ضد كرواتيا تشكيل كأس العالم - كوفاسيتش ضمن تغييرين لـ كرواتيا.. وفاخاردو يقود هجوم بنما

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق40. تسديدة من سيمينيو تمر بجوار القائم.

ق31. جوووول أول لكرواتيا عن طريق بيتار سوسيت بتسديدة أرضية من خارج منطقة الجزاء.

ق16. تسديدة قوية من فلاسيتش ترتد من القائم.

بداية المباراة

بداية المباراة بعد قليل

كرواتيا غانا كأس العالم 2026
نرشح لكم
كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) بنما.. الشوط الثاني تشكيل كأس العالم - ساكا أساسي لأول مرة مع إنجلترا.. وخماسي في دفاع بنما في الجول يكشف حالة مصابي المنتخب قبل لقاء أستراليا.. فرصة صلاح كبيرة وموقف فتوح وإمام وعبد المجيد تشكيل كأس العالم - بوديمير يقود هجوم كرواتيا.. وسيمينيو أساسي مع غانا كأس العالم - جلوبو: فتح تحقيق مع قائد كاب فيردي بتهمة الاعتداء الجنسي كأس العالم - إبراهيم حسن: راحة سلبية للمنتخب بعد التعادل مع إيران كأس العالم - البرازيلي ويلتون سامبايو حكما لمباراة هولندا ضد المغرب
أخر الأخبار
كأس العالم - أبو العلا يكشف تفاصيل إصابة ثلاثي منتخب مصر قبل مواجهة أستراليا 7 دقيقة | في المونديال
رئيس الاتحاد السكندري لـ في الجول: لدينا تعاقدات جديدة وأنهينا تجديد عقد محمود علاء ساعة | الكرة المصرية
مباشر كأس العالم - كرواتيا (1)-(0) غانا.. الشوط الثاني ساعة | في المونديال
مباشر كأس العالم - إنجلترا (0)-(0) بنما.. الشوط الثاني ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - ساكا أساسي لأول مرة مع إنجلترا.. وخماسي في دفاع بنما 2 ساعة | في المونديال
في الجول يكشف حالة مصابي المنتخب قبل لقاء أستراليا.. فرصة صلاح كبيرة وموقف فتوح وإمام وعبد المجيد 2 ساعة | في المونديال
تشكيل كأس العالم - بوديمير يقود هجوم كرواتيا.. وسيمينيو أساسي مع غانا 2 ساعة | في المونديال
كأس العالم - تقرير: بعد الإقصاء المبكر.. إلغاء الطائرة الخاصة لمنتخب أوروجواي 2 ساعة | أمريكا
الأكثر مشاهدة
1 منافس مصر – أستراليا تعلن نهاية بطولة لاعبيها للإصابة 2 منتخب مصر ينتظر هدية ألمانية لضمان التأهل لدور الـ32 قبل مواجهة إيران 3 تصنيف فيفا – مصر تتقدم 3 مراكز عالميا وتتخطى أستراليا 4 انتهت كأس العالم – مصر (3)-(1) نيوزيلندا.. فوز تاريخي للفراعنة في المونديال
/articles/532028/استراحة-كأس-العالم-كرواتيا-1-0-غانا-نهاية-الشوط-الأول